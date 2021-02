Jennifer Lopez (51) schlüpft in eine neue Rolle! Im Jahr 2019 begeisterte die Schauspielerin in ihrem Kinostreifen "Hustlers" als Stripperin ein Millionenpublikum. Nachdem sie zunächst gemeinsam mit Netflix "The Cipher" realisieren wird, will sie noch ein weiteres Projekt mit dem Streamingriesen umsetzen. Für den neuen Actionfilm "The Mother" wird die 51-Jährige gemeinsam mit Elaine Goldsmith Thomas als Produzentin fungieren. Doch nicht nur das: Jennifer Lopez wird auch die Hauptrolle einer Killerin spielen.

Laut Daily Mail wird die Musikerin in dem neuen Netflix-Film, der an den Luc-Besson-Klassiker "Léon - Der Profi" angelehnt ist, eine Auftragsmörderin spielen. Die Serienkillerin ist auf der Flucht, da sie ihre Deckung aufgegeben hat, um ihre Tochter zu schützen, die sie Jahre zuvor zurückgelassen hatte. Das Drehbuch wurde von Misha Green, Autorin der TV-Serie "Lovecraft Country", und Andrea Berloff von "Straight Outta Compton" geschrieben. Wie das Magazin Deadline berichtete, soll die "Mulan"-Regisseurin Niki Caro bei der Inszenierung des Streifens mitwirken.

Jennifer Lopez erzählt aber nicht nur in "The Mother" eine spannende Geschichte, auch bei dem Actionfilm "The Cipher" wird es für J.Lo gefährlich. Die US-Amerikanerin wird in der Netflix-Adaption eine FBI-Agentin spielen, die plötzlich von einem Mörder aus ihren Jugendtagen verfolgt wird. Wann die Filme verfügbar sein werden, hat der Streamingdienst noch nicht verraten.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Januar 2021

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

SIPA PRESS Jennifer Lopez in Los Angeles

