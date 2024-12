Diese Speisen verputzt Sängerin Ariana Grande an einem Tag

Ariana Grande (31) achtet als Person des öffentlichen Lebens streng auf eine ausgewogene Diät. Seit 2013 ist die Sängerin überzeugte Veganerin und verzichtet auf tierische Produkte. Auf ihrem Speiseplan stehen daher überwiegend frische Smoothies, verschiedene Salate, viel brauner Reis, Tofu und Gemüse. In einem früheren Interview mit PopSugar erzählte ihr Personaltrainer: "Sie macht einige von meinen Smoothies, [...] wie einen weißen, roten oder grünen Smoothie." Aber auch Haferflocken und Porridge kommen ab und zu auf den Tisch.

In einem weiteren Interview mit Glamour verriet Arianas Coach außerdem, dass der Superstar ein Mega-Fan der japanischen Küche ist. "Sie liebt Daikon, Lotus, Adzukibohnen – fast schon wie eine makrobiotische japanische Diät", erzählte er. In den sozialen Medien plauderte die "Yes, And?"-Interpretin zudem darüber, welche ihre liebste Frucht ist: "Ich habe jeden Tag, seit ich zurückdenken kann, immer mindestens fünf Erdbeeren gegessen. Sie sind meine Lieblingsspeise!"

Seit sich Ariana im Jahr 2013 dafür entschieden hat, eine vegane Lebensweise zu führen, verlor sie viel Gewicht. Das löste seither immer wieder wilde Diskussionen über ihren Körper und die Motive hinter ihrem Entschluss aus. "Ich habe vorher nicht auf mich Acht gegeben. Ich habe ziemlich schlechte Entscheidungen getroffen", schrieb die Wicked-Darstellerin vor einigen Jahren auf Tumblr. Dann erklärte sie: "Der Grund, warum ich so viel abgenommen habe, ist, dass ich mich früher von Junkfood ernährt habe. Also habe ich meine Essgewohnheiten drastisch geändert, habe angefangen, täglich Sport zu treiben und bin jetzt rundum gesünder."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige Anzeige