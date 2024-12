Gewusst? Andrea "Kiwi" Kiewel war früher Profi-Schwimmerin

Andrea Kiewel (59), bekannt als "Kiwi", hat sich von einem aufstrebenden Schwimmtalent der DDR zu einer beliebten TV-Moderatorin in Deutschland entwickelt. Geboren am 10. Juni 1965 in Ost-Berlin, trat sie erstmals im DDR-Fernsehen als Moderatorin auf und arbeitet seit 2000 mit kurzen Unterbrechungen für den "ZDF-Fernsehgarten". Mit ihrem unverwechselbaren Charme zieht sie sonntags Tausende von Zuschauern an. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Moderatorin hat sie auch als Buchautorin Fuß gefasst, wobei ihr zweites Buch "Meist sonnig – Eine Liebeserklärung an das Leben" im Eden Books Verlag 2020 erschienen ist. Über ihr Leben zwischen Deutschland und ihrem "Herzens-Zuhause" Tel Aviv, wo ihr derzeitiger Partner lebt, spricht sie offen.

Kiwi begann ihre Karriere auf der Schwimmbahn und war Mitglied der DDR-Jugend-Schwimm-Nationalmannschaft. Doch das Talent vor der Kamera verhalf ihr zu einem beeindruckenden Karrierewechsel. Nach ihrem Studium arbeitete Andrea als Lehrerin, bevor sie in die Welt der Medien eintauchte. Ihre Zeit im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" von 1993 bis 2000 ebnete den Weg zu ihrer berühmtesten Rolle im "ZDF-Fernsehgarten". Der Weg verlief jedoch nicht immer ohne Stolpersteine. 2007 geriet sie wegen unerlaubter Werbung in die Kritik, kehrte jedoch zwei Jahre später nach einer kurzen Pause zurück. Sie vergleicht diese Zeit mit einem temporären Führerscheinentzug: "Wenn man bei Rot über die Ampel fährt, wird der Führerschein auch abgenommen", sagte sie im Interview mit München.TV und ergänzte, dass sie sich ihrem Fehler bewusst sei.

Privat ist die 59-Jährige eine leidenschaftliche Pendlerin zwischen zwei Welten. In Tel Aviv kann die Moderatorin dem Medientrubel Deutschlands entfliehen und genießt die Anonymität mit ihrem israelischen Partner. Die Fernbeziehung beschreibt sie als bereichernd, obwohl sie und ihr Partner verschiedene Sprachen sprechen. Trotz dieser Unterschiede haben sie ein gemeinsames Zuhause in der pulsierenden Stadt gefunden. Andrea hat aus früheren Beziehungen zwei Söhne und sprach einmal in einem Interview darüber, wie sie die Liebe zu ihrem aktuellen Partner gefunden hat: "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist." Sie betrachtet Tel Aviv als wichtigen Ankerpunkt in ihrem Leben, während sie weiterhin ihre Karriere im deutschen Fernsehen verfolgt.

Getty Images Andrea Kiewel im Oktober 2015 in Berlin

Zengel, Dirk/ ActionPress Moderatorin Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"

