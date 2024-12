Hochschwangere Liz Kaeber posiert lässig vor Weihnachtsbaum

Liz Kaeber (32) kann es wohl kaum noch erwarten, bis ihr Baby das Licht der Welt erblickt. Ein paar Wochen muss sich die Influencerin allerdings noch gedulden. Pünktlich zu Weihnachten teilt die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin lässige Grüße aus einer weihnachtlichen Kulisse. In einem figurbetonten burgunderfarbenen Kleid sitzt Liz auf einem Sofa, lächelt freudig in die Kamera und nutzt ihren Babybauch kurzerhand als kleine Ablage für ihr Glas. Viele Worte braucht es für diese Instagram-Story nicht. Lediglich ein kleines rotes Herz versteckt sich in der Mitte des Bildes.

Für Liz könnte es wohl jederzeit losgehen. Erst vor wenigen Tagen berichtete sie ihren Fans, dass sie erste Wehen hatte. "Ich war gestern beim Frauenarzt, auf dem CTG waren die ersten Wehen zu sehen und ich habe es die Tage auch deutlich gespürt", plauderte sie auf Social Media aus. Sie bemerke allerdings nicht nur Kontraktionen, sondern auch ein Warnsignal ihres Körpers. "Ich merke, dass ich einfach mehr Ruhe brauche. Meine Wassereinlagerungen werden auch immer mehr und ich bin nicht mehr so mobil", berichtete sie.

Im August dieses Jahres verkündete Liz gemeinsam mit ihrem Partner Nick Maerker, dass der erste gemeinsame Nachwuchs auf dem Weg ist. Die baldigen Eltern sind seit rund sechs Jahren verheiratet und verrieten sogar vor einigen Wochen auf Social Media, dass ihr Baby ein Junge wird. Für Liz war der Weg bis hin zur Schwangerschaft ein steiniger, denn die 32-Jährige leidet unter der Krankheit Endometriose.

