So dankbar zeigt sich König Charles bei Weihnachtsansprache

König Charles III. (76) hat in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache offen über die gesundheitlichen Herausforderungen seiner Familie gesprochen. Am 25. Dezember wandte sich der Monarch aus der Fitzrovia Chapel in London an die Öffentlichkeit und dankte insbesondere den Ärzten und Pflegern, die ihn und andere Familienmitglieder – darunter seine Schwiegertochter Kate (42) – unterstützt haben. Sowohl Charles als auch Kate hatten im Jahr 2024 mit Krebsdiagnosen zu kämpfen. Während die Prinzessin von Wales im September die Chemotherapie beenden konnte, setzt Charles seine Behandlung ins kommende Jahr fort. "Ich bin zutiefst dankbar für die Stärke, Fürsorge und den Trost, die uns zuteilwurden", sagte der britische Monarch, wie unter anderem The Sun berichtet.

Die diesjährige Weihnachtsrede bricht erneut mit der Tradition, da sie nicht in einem der königlichen Paläste, sondern in einer ehemaligen Krankenhauskapelle aufgenommen wurde – ein Symbol für Gemeinschaft und Hoffnung. Der 76-Jährige reflektierte zudem über die Bedeutung von Mitgefühl und Zusammenhalt: "Die Art und Weise, wie wir einander helfen, ist ein Gradmesser für unsere Zivilisation." Neben der eigenen familiären Krise sprach der König auch globale Themen an – von den anhaltenden Konflikten im Nahen Osten bis zum Engagement humanitärer Organisationen weltweit. Ebenso hob er hervor, wie sich britische Gemeinden nach Unruhen und Tragödien im Jahr 2024 zusammentaten, um Vertrauen und Beziehungen zu reparieren.

Charles ist bekannt für seinen Fokus auf soziale Themen, gepaart mit einer tiefen persönlichen Note in Reden wie dieser. Seine Weihnachtsbotschaft wurde durch Momente aus dem Jahresverlauf begleitet, darunter sein Treffen mit Veteranen und der Besuch eines Krebszentrums. Auch Kate, die zunehmend wieder offizielle Aufgaben übernimmt, fand besondere Erwähnung – eine Anspielung auf ihre Stärke während ihrer Genesung. Der gewählte Ort der Rede hat für den britischen Monarchen eine spezielle Bedeutung und spiegelt sein Engagement für Gesundheit, Gemeinschaft und Hoffnung wider.

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Dezember 2024

