Top oder Flop? "Die Helene Fischer Show" spaltet die Fans

Schon seit Jahren sorgt Helene Fischer (40) zum Jahresende für ein musikalisches Highlight mit ihrer aufregenden Weihnachtsshow. Auch in diesem Jahr hat sich die Schlagermusikerin wieder einiges dafür einfallen lassen. So stand sie unter anderem mit Stars wie Maite Kelly (45), Giovanni Zarrella (46) und sogar Robbie Williams (50) auf der Bühne, tanzte aufregende Choreografien und sorgte für emotionale Momente. Die Fans sind sich aber nicht einig, wie sie die Show fanden – auf X spalten sich die Meinungen. Viele User sind begeistert: "Ist jedes Jahr eine Experience", "Das Highlight des Jahres" und "Ein Muss jedes Jahr" lauten nur drei von vielen positiven Kommentaren.

Jedoch gibt es auch viele Zuschauer, die "Die Helene Fischer Show" nicht abholt. So bemängelt ein Fan die Qualität der Produktion. "Ich muss sagen, es ist nicht gut umgesetzt. Manche Instrumente sind zu leise. Man hört sie im Fernsehen kaum und wenn zwei Sänger singen, versteht man die Wörter kaum", schreibt er. Zwei weitere merken an: "Fürchterlich" und "Persönliche Meinung: verhältnismäßig eine schwache Ausgabe der 'Helene Fischer Show'."

Es ist bereits die elfte Ausgabe der Weihnachtssendung mit der Schlagerikone, die das ZDF ausstrahlt. In den vergangenen Jahren erreichte der Sender mit der Show Top-Einschaltquoten. So schauten sich beispielsweise im vergangenen Jahr knapp 1,16 Millionen Menschen das Spektakel an. Aufgezeichnet wurde die diesjährige Ausgabe bereits am 6. und 7. Dezember vor rund 12.500 Menschen in Düsseldorf.

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Getty Images Helene Fischer bei "Wetten, dass...?" im November 2021

