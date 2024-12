So hart probt Helene Fischer für imposante Weihnachtsshow

Helene Fischer (40) hat mal wieder Großes geleistet: Vor jeweils 12.500 begeisterten Zuschauern zeichnete die Schlagersängerin am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf ihre traditionelle Sendung "Die Helene Fischer Show" für den 1. Weihnachtsfeiertag auf. Einen detaillierten Einblick hinter die Kulissen gewährte sie ihren Fans via Instagram. Dort schilderte sie die anstrengenden Proben, die oft bis zu 12 Stunden am Tag dauerten. "Wir fangen morgens an, das geht bis abends meist", erzählte die 39-Jährige in einem Video. Auch nach den Proben sei der Tag für sie nicht vorbei: Im Hotel feile sie bis spät in die Nacht an ihren Moderationstexten. Diese Vorbereitung sei für sie besonders herausfordernd, da Moderation einfach "nicht ganz so ihr Ding" sei.

Dennoch gelingt es Helene, auch in stressigen Phasen ihre Fans für sich zu gewinnen. In den Kommentaren unter ihrem Instagram-Post lobten viele ihre Ehrlichkeit und nahmen sie mit liebevollen Worten in Schutz. Ein Fan schrieb: "Ich liebe deine Versprecher, die machen dich noch menschlicher." Vom stressigen Zeitplan der Sängerin beeindruckt, ermutigte sie ein anderer: "Deine Moderationen sind einzigartig, gerade weil sie nicht perfekt sind." In der Show dürfen sich die Zuschauer auf eine spannende Gästeliste freuen. Mit dabei sind unter anderem Robbie Williams (50), Florian Silbereisen (43), Marianne Rosenberg (69) und Hape Kerkeling (60). Ein Zusammenschnitt aus den beiden spektakulären Abenden wird am 25. Dezember 2024 um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Helene Fischer ist bekannt für ihre akribische Vorbereitung und ihren Perfektionismus, doch dass sie Schwächen in der Moderation zugibt, wirkt für viele ihrer Fans entwaffnend ehrlich. Die Sängerin, die 1984 in Krasnojarsk geboren wurde und mit "Atemlos durch die Nacht" ihren Durchbruch feierte, ist privat eher zurückhaltend. Trotz des internationalen Trubels um ihre Person betont sie immer wieder, wie wichtig ihr Ruhephasen und gemeinsame Momente mit ihrer Familie seien. "Die Helene Fischer Show" ist seit Jahren ein fester Bestandteil ihrer Karriere – und zeigt Jahr für Jahr, warum sie zu den herausragendsten Entertainerinnen Deutschlands gehört.

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023

