Als Geschenk: Paris Hilton posiert nackt vorm Weihnachtsbaum

Paris Hilton (43) macht ihren Fans ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Für ein Instagram-Video lässt die Hotelerbin jetzt nämlich komplett die Hüllen fallen: Der Clip zeigt sie splitterfasernackt und von nichts als einer roten Schleife umhüllt, die gerade so ihre intimsten Körperpartien bedeckt. Währenddessen läuft im Hintergrund Ariana Grandes (31) Song "Santa Tell Me", zu dem sich die zweifache Mama sexy bewegt und mitsingt. "Meine Präsenz ist ein Geschenk", schreibt sie darunter.

In ihrem nächsten Beitrag zeigt sich Paris aber wieder von einer anderen Seite. Sie postet eine Reihe niedlicher Schnappschüsse, die sie im weihnachtlichen Partnerlook mit ihrem Mann Carter Reum und ihren zwei kleinen Kids Phoenix und London zeigen. "Phoenix, London, Carter und ich sind bereit, die Feiertage zu genießen! Ich wünsche euch allen eine heiße, glückliche und liebevolle Saison!", erklärt das It-Girl der 2000er-Jahre feierlich.

Die 43-Jährige verriet bereits vor wenigen Wochen, schon in Festtagsstimmung zu sein. In einem Interview mit E! News erzählte sie von ihren Weihnachtsplänen – und gab dabei zu, sich kaum zusammenreißen zu können, wenn es um die Geschenke ihres Nachwuchses geht. "Es ist so schwer, weil es so viele coole Spielsachen gibt", offenbarte die große Schwester von Nicky Hilton (41) und erzählte, unter anderem einen Barbie-Jeep sowie ein Hello-Kitty-Auto für die Kleinen besorgt zu haben: "Ich fahre damit durchs Haus mit den Kindern und ich liebe es."

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

Getty Images Paris Hilton im Dezember 2024

