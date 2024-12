Britney Spears und Sohn Jayden feiern Weihnachts-Reunion

Die Feiertage wurden für Britney Spears (43) zu einem ganz besonderen Ereignis: Die Popikone verbrachte Weihnachten mit ihrem jüngsten Sohn Jayden (18) und lässt ihre Fans auf Instagram an den rührenden Momenten teilhaben. In dem Clip sieht man Mutter und Sohn vor dem Eingang eines Restaurants, wo Britney ihrem Sprössling liebevoll einen Kuss auf die Stirn gibt. Später sitzen die beiden gemütlich an einem Tisch vor einem knisternden Kamin und wünschen Britneys Followern "Frohe Weihnachten." In ihrer Videounterschrift zeigt sich die "Toxic"-Interpretin überwältigt: "Bestes Weihnachten meines Lebens! Ich habe meine Jungs zwei Jahre lang nicht gesehen! Tränen der Freude!"

Dieses Wiedersehen markiert einen bedeutenden Schritt für Britney, die Jayden und seinen älteren Bruder Sean Preston (19) mit Ex-Mann Kevin Federline (46) teilt. Seit letztem Jahr leben die Söhne bei ihrem Vater in Hawaii, doch die Sängerin arbeitet daran, die Beziehung zu ihren Kindern wieder zu stärken. Laut einem Insider von Page Six bemühen sich Britney und ihre Jungs, ihre Bindung neu aufzubauen: "Diese Dinge sind ein Prozess in jeder Familie. Alles bewegt sich in die richtige Richtung." Dass zumindest ihr 18-Jähriger die Feiertage mit seiner berühmten Mama verbringt, genießt Britney offenbar in vollen Zügen.

Obwohl Britney große Schritte in Richtung einer Versöhnung mit ihren Söhnen macht, scheint der Weg zum Frieden mit ihren Eltern noch weit. Insbesondere das Verhältnis zu ihrem Vater Jamie (72) sei stark belastet, wie ein Insider gegenüber OK Magazine erklärt: "Sie trägt noch immer viel Wut in sich, besonders ihm gegenüber." Die 13 Jahre währende Vormundschaft habe bei ihr tiefe Narben hinterlassen. Besonders ihre Söhne sollen sich ein engeres Band zwischen ihrer Mutter und ihrem Großvater wünschen, doch die Popsensation bleibe skeptisch. "Es scheint so, dass Jamie irgendwann sterben wird, ohne dass Britney ihm verzeiht", behauptet die Quelle.

Instagram / britneyspears Jayden James Federline und seine Mama Britney Spears

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

