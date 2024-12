Dieses Weihnachtsgeschenk machte Antonia Hemmer sprachlos

Das Weihnachtsfest ist vorbei – für Antonia Hemmer (24) scheinen die vergangenen paar Tage besonders emotional gewesen zu sein. Schuld an ihrer Gefühlsduselei sei ein spezielles Geschenk, das sie nun ihren Followern auf Instagram präsentiert. In einem Video hält sie einen Bilderrahmen in die Kamera und erklärt dazu: "Meine Eltern sind seit über 15 Jahren getrennt. Und es gibt keinen Moment, an den ich mich lieber zurückerinnere, als den letzten gemeinsamen Urlaub, den wir hatten", schildert sie und fügt dann hinzu: "Man kann mir nichts Materielles schenken, ich freue mich einfach nicht darüber. Das Einzige, worüber ich mich wirklich freue, ist gemeinsame Zeit." Und genau das ist es auch, was das Geschenk eigentlich beinhaltet. Denn hinter dem Foto in dem Bilderrahmen versteckt sich eine gemeinsame Reise – nur sie, ihre beiden Eltern und ihre Hunde!

Antonia scheint sichtlich überwältigt von dem Geschenk ihrer Eltern. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Leute, ich war gestern wirklich sprachlos und das stand definitiv nicht auf meiner Bingo-Karte für 2024", erzählt die Make Love, Fake Love-Bekanntheit. Die Fans der Influencerin freuen sich sehr für sie, denn sie spricht immer mal wieder offen darüber, wie nah sie ihrer Familie steht. "Das ist wirklich ein schönes Geschenk, deine Eltern sind sehr aufmerksam", schreibt ein Fan in die Kommentare zum Post. Andere senden rote Herz-Emojis und meinen: "Wow! Wie schön!" und "Ich freue mich so für dich!"

Antonia hat die Weihnachtszeit mit ihrer Familie verbracht. Und obwohl sie auf ihrem Account berichtet, dass sie eine gute Zeit dort hatte, hatte sie Mitte November noch andere Gedanken deswegen. Damals erzählte sie, wie sehr sie sich einen Partner an ihrer Seite wünscht – vor allem zu so einer besonderen Zeit wie Weihnachten. "Jetzt beginnt die Weihnachtszeit und da ist es natürlich schon schön, jemanden zu haben, mit dem man Weihnachtsfilme guckt, Plätzchen backt, über den Weihnachtsmarkt schlendert und den ganzen kitschigen Scheiß macht", plauderte sie damals aus. Bisher hat sich an ihrem Single-Status allerdings nichts geändert.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Juli 2024

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Bekanntheit

