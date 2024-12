Heino lädt Frédéric von Anhalt zu XXL-Weihnachtstruthahn ein

Bei Heino (86) kommt jedes Jahr eine traditionelle Weihnachtspute in den Ofen, wie er an Heiligabend auf Social Media verriet. Dieses Jahr durfte das zwölf Kilogramm schwere Festmahl aber nicht nur den Schlagerstar, seine Familie und seinen Manager glücklich machen, sondern auch einen guten Freund des Sängers – und zwar Frédéric von Anhalt (81). "Mein Manager hat Frédéric zufällig im Ort getroffen, der hier allein die Feiertage verbringen wollte. Da habe ich mich entschieden, ihn zum Truthahnessen zu uns nach Hause einzuladen", verriet der Musiker gegenüber Bild.

Der Geschäftsmann habe eigentlich vorgehabt, die Feiertage allein in einem Hotel zu verbringen. Dass Heino ihm einen Strich durch die Rechnung machte, freut ihn rückwirkend sehr: "Es war mir eine große Freude, den Heiligabend mit Heino und seiner Familie zu feiern. Ich hätte sonst ganz allein vor einem Kerzchen im Hotel gesessen. Heino ist nicht nur der Ritter meines Herzens, sondern ein echter Freund." Im Gespräch mit dem Magazin kommt Frédéric außerdem auf die verstorbene Ehefrau seines Kumpels zu sprechen: "Heino hat ein großes Glück, in einer Familie zu sein, die für ihn da ist und in der er Geborgenheit erlebt. Ich weiß, dass gerade Weihnachten ohne Hannelore (✝81) für ihn nicht so schön sein würde. Denn auch ich bin Witwer und ohne meine Frau Zsa Zsa Gabor (✝99) fühle ich mich an Feiertagen schon sehr einsam."

Für Heino ist Weihnachten 2024 schon das zweite Fest ohne seine geliebte Frau. Im vergangenen Jahr verstarb die Österreicherin und langjährige Partnerin des 86-Jährigen am 8. November. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Mann nicht bei ihr, da er sich in Berlin aufhielt. Kurz nach dem traurigen Tod seiner Liebsten teilte Heino eine rührende Hommage an seine Frau, in der es hieß: "Ich habe nur auf der Welt allein, deine Liebe. Sie ist für mich wie der Sonnenschein, deine Liebe. Und wenn wir uns einmal trennen müssen, dann weiß ich nicht, was ich tu'. Denn ich hab nur dich auf der Welt allein, meine Liebe bist du."

Getty Images Frédéric von Anhalt im September 2022

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore

