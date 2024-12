Jannik Kontalis schenkt Yeliz und Snow eine Reise nach Paris

Für Yeliz Koc (31) und ihre Tochter Snow (3) geht es in die Stadt der Liebe – und das mit keinem Geringeren als Jannik Kontalis! Auf Instagram teilt die einstige Make Love, Fake Love-Kandidatin ein niedliches Arrangement, das aus einem Globus, Lichterketten und einem verheißungsvollen Umschlag besteht. Den Inhalt der Karte möchte Yeliz ihren Fans offenbar nicht vorenthalten und postet ein Foto des Textes in ihrer Story. "Du, Snow und ich – Date in Paris", lautet Janniks Botschaft und verrät, dass er für die drei eine Reise nach Frankreich geplant hat.

Obwohl Yeliz Janniks Namen nirgendwo erwähnt, verrät ein kleines Detail, dass dieses Weihnachtsgeschenk von Gerda Lewis (32)' Ex kommen muss. Unter den kleinen Aufmerksamkeiten befindet sich nämlich auch ein Bild von Yeliz, Jannik und Snow, auf dem sie wie eine kleine Familie posieren. Dass die beiden Prominent getrennt-Teilnehmer wieder miteinander anbandeln, ist mittlerweile wohl ein offenes Geheimnis. In den vergangenen Wochen heizten die beiden immer wieder die Gerüchteküche um ein Liebes-Comeback an.

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte Yeliz und Jannik sogar in einem ziemlich intimen Moment. Die Realitystars schlenderten nämlich Hand in Hand auf den Straßen Kapstadts entlang und genehmigten sich ein romantisches Dinnerdate. Vor rund zwei Jahren wurde die erste Staffel "Make Love, Fake Love" ausgestrahlt. Yeliz entschied sich im Finale der Realityshow für Jannik. Ihre Beziehung hielt allerdings nur wenige Monate. Bei "Prominent getrennt" scheint es nun wieder zwischen den beiden gefunkt zu haben.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit Jannik Kontalis und ihrer Tochter Snow

Promiflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc im Dezember 2024

