"Leben übernommen": Dieses Hobby hat Sir Rod Stewart

Sir Rod Stewart (79) hat eine überraschende Leidenschaft enthüllt. Offensichtlich haben es dem Sänger Modelleisenbahnen angetan und "sein Leben übernommen", wie er verrät. Nach Jahren des Verbergens seines Hobbys gibt er zu, dass er die Erstellung von Miniatur-Eisenbahnlandschaften liebt. Gegenüber dem Magazin Railway Modeller erklärt Rod: "Wenn ich in meine Werkstatt gehe, ist es wie das Betreten der Himmelstore für mich. Das ist dann einfach meine Zeit."

Rod gibt zu, dass er sein Hobby zunächst geheim hielt, weil er dachte, "Modelleisenbahnen und Rock 'n' Roll passen nicht zusammen". Er hätte sich sogar dafür geschämt. Jetzt hat er zum ersten Mal seine beeindruckende Modelleisenbahn-Anlage vorgestellt, die er "Grand Street & Three Rivers Railroad" nennt. Die viele Zeit in seiner Werkstatt finde er "entspannend". "Ich verbringe im Durchschnitt vier oder fünf Stunden pro Tag in meiner Werkstatt, wenn ich kann. Selbst wenn ich nur zwanzig Minuten Zeit habe, gehe ich in meine Werkstatt", verrät der Sänger. Außerdem tausche er Teile seiner Anlage mit seinem engen Freund Jools Holland aus, der ebenfalls Modelleisenbahn-Enthusiast sei.

Neben seiner musikalischen Karriere und seiner Liebe zu Modelleisenbahnen genießt Rod sein Familienleben mit seiner Frau Penny Lancaster (53). Sie sind seit 2007 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Penny, die als Model und Fernsehmoderatorin bekannt ist, unterstützt Rod in all seinen Leidenschaften. Das Paar teilt die Freude an kreativen Projekten und verbringt gerne Zeit zusammen, wenn Rod nicht gerade mit seiner Miniaturwelt oder dem Singen beschäftigt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart, November 2023

Anzeige Anzeige