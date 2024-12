Nach Ehe-Aus: Kate Merlan & Jakub haben Frieden geschlossen

Lange hat es zwischen Kate Merlan (37) und ihrem Ehemann Jakub (29) gekriselt – dann folgte im Sommer dieses Jahres die endgültige Trennung. Danach schien zwischen den beiden keine gute Stimmung zu herrschen: Besonders Kate wollte mit dem Fußballer nichts mehr zu tun haben. Doch die Streitigkeiten liegen jetzt offenbar hinter dem Ex-Paar. Pünktlich zum Fest der Familie und Liebe teilt Jakub ein Foto von sich und seiner Verflossenen vor einem Weihnachtsbaum auf Instagram. Dazu schreibt er: "Hundemama und Hundepapa gehen nur entspannt was essen an Weihnachten, verstehen sich und haben Frieden." Dem setzt er noch trotzig die Frage hinzu: "Ist das verboten?"

Die endgültige Trennung hatte sich bereits lange vor August dieses Jahres angekündigt. Nicht mal ein Jahr nach ihrer Hochzeit 2022 trennten sie sich das erste Mal, kamen dann aber später wieder zusammen. Im Sommer teilte eine Leserin ein Foto von Jakub und einer unbekannten Blondine mit Promiflash, woraufhin sich Kate mit den News an die Öffentlichkeit wandte. "Die Ehe von Jakub und mir ist vorbei. Es gibt kein Zurück. Auch in Zukunft werde ich mich von ihm distanzieren", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit damals auf ihrem eigenen Account auf der Social-Media-Plattform.

Dass Jakub und Kate sich mittlerweile wieder besser verstehen, könnte auch daher kommen, weil die Influencerin ihr Herz schon wieder neu verschenkt hat – also, fast. Wie sie gegenüber Bild verraten hat, hat sie ihr Auge auf jemanden ganz Besonderen geworfen. "Ich bin momentan heimlich total verliebt – in den meiner Meinung nach besten Rapper Deutschlands, Finch (34)", gab sie preis. Sie hatte sich bisher nicht getraut, ihn anzuschreiben oder gar mit ihm zu reden. Doch er habe sie verzaubert, wie sie weiter meinte: "Der macht so auf harten Kerl und hat ein hartes Image, dahinter steckt aber ein ganz weicher Kern, glaube ich. Auf so was stehe ich total."

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit Jakub Merlan-Jarecki

