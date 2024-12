Quotentief: "Die Helene Fischer Show" verliert an Zuschauern

Helene Fischer (40) und ihre traditionelle Weihnachtsshow im ZDF haben in diesem Jahr einen neuen Tiefpunkt bei den Einschaltquoten erreicht. Wie Quotenmeter berichtet, lockte die Sendung dieses Mal nur 3,61 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Damit schalteten weit weniger Menschen ein als bei den vorangegangenen Ausgaben, die in den besten Jahren bis zu 6,56 Millionen Zuschauer hatten. Trotz des Rückgangs konnte sich die Schlagersängerin mit einem Marktanteil von 16 Prozent den Tagessieg sichern. Besonders bei jüngeren Zuschauern kam die Show gut an und erzielte überdurchschnittliche 15 Prozent Marktanteil.

Der Rückgang der Zuschauerzahlen ist jedoch nicht zu übersehen: Im Vergleich zum Vorjahr, als über fünf Millionen Fans einschalteten, verlor "Die Helene Fischer Show" fast eineinhalb Millionen Zuschauer. Auch die vierjährige Pause zwischen 2020 und 2022, bedingt durch die Pandemie, könnte ein Faktor für das abnehmende Interesse sein. Während dieser Zeit wurde 2020 eine Best-of-Ausgabe der Show ausgestrahlt, die damals noch 4,27 Millionen Menschen erreichte. Seit Übernahme der Sendung durch das ZDF im Jahr 2013 waren die Quoten stets ein Barometer für den Erfolg der Musikerin.

Helene, die mit Hits wie "Atemlos durch die Nacht" zu einer der bekanntesten Sängerinnen in Deutschland wurde, prägt die Schlagerlandschaft seit Jahren. Ihre Weihnachtsshow begeisterte traditionell mit emotionalen Auftritten, überraschenden Duetten und nationalen sowie internationalen Stargästen. Vor wenigen Wochen gewährte die 40-Jährige einen privaten Blick hinter die Kulissen – und machte dabei deutlich, wie hart sie für das alljährliche Programm probt. Die Proben dauern demnach oft bis zu 12 Stunden am Tag. "Wir fangen morgens an, das geht bis abends meist", schilderte Helene auf Instagram.

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer bei "Die Helene Fischer Show"

