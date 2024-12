Sandra Köhldorfer plaudert ihre Schwangerschaftsgelüste aus

Sandra Köhldorfer (43) überraschte kürzlich mit süßen Neuigkeiten: Die Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin wird erstmals Mama. Im exklusiven Interview mit Promiflash spricht sie jetzt über ihre Schwangerschaft – und verrät dabei, ob sie Heißhunger auf bestimmte Sachen hat. "Absolut! Ich liebe alles, was mich an meine Kindheit erinnert", gesteht die Psychologin, fügt jedoch hinzu: "Leider muss ich wegen meines Blutzuckerspiegels auf einiges verzichten, zum Beispiel auf heiße Schokolade und Butterbrote."

Die 43-Jährige setzt in ihrer Schwangerschaft also auf eine ausgewogene Ernährung. Wie sie weiter ausführt, ist das nicht immer so einfach – es gibt jedoch eine kleine Sache, die ihr dabei behilflich ist, wie sie im Gespräch mit Promiflash offenbart. "Dank meines Zuckersensors, der unglaublich praktisch ist, schaffe ich es, mich gesund und proteinreich zu ernähren – auch wenn es manchmal schwerfällt!", erläutert Sandra.

Die Babynews machte der TV-Star vergangene Woche öffentlich. "Mein Herz schlägt nicht mehr nur für mich allein", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag und veröffentlichte Schnappschüsse, auf denen sie stolz ihren wachsenden Babybauch präsentierte. Kurz darauf erzählte Sandra gegenüber Promiflash, dass ihr Weg zur Schwangerschaft jedoch kein leichter war. "Es war nach drei Jahren unser dritter IVF-Versuch, direkt nach zwei Fehlgeburten", enthüllte sie und ergänzte: "Doch wir hatten noch fünf eingefrorene Blastozysten und entschieden uns für einen letzten Versuch, ohne große Erwartungen. Und dann kam dieses Wunder!"

Privat / Sandra Köhldorfer Sandra Köhldorfer, Beziehungsexpertin

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer und ihr Partner Ryan

