So nervös war June Ellys Mach vor "Rosamunde Pilcher"-Rolle

Im Januar dürfen sich Fans auf neue Ausgaben der "Rosamunde Pilcher"-Filmreihe freuen. Mit von der Partie ist auch June Ellys Mach. Für die Nachwuchsschauspielerin ist es eine ihrer ersten großen Rollen – im Film "Rosamunde Pilcher: Jahrestag" hat sie nun direkt eine der Hauptrollen abgesahnt. Im Interview mit Ruhr24 plauderte die 27-Jährige aus, dass sie der Dreh durchaus nervös gemacht habe. "Aber ich glaube, so wie ich jedes Mal vor neuen Projekten nervös bin. Man kennt ja die Leute nicht", erklärt June. Die Zeit am Set mit den anderen Schauspielern habe ihr allerdings jede Menge Spaß bereitet und auch vom fertigen Film schwärmt sie: "Es wird witzig."

Ausgerechnet einen "Rosamunde Pilcher"-Film zu drehen, dürfte für June eine Überraschung gewesen sein. "Ich kenne das nur von meiner Oma", gesteht sie. Sich an verschiedene Zuschauergruppen anzupassen und sich auf Neues einzulassen, gehöre jedoch zum Job einer Schauspielerin dazu. "Ich habe gar kein Problem damit, wenn der Film ein älteres oder jüngeres Publikum anspricht", meint die gebürtige Stuttgarterin.

In dem neuen Film spielt June eine junge Frau namens Pam, die eine hoffnungslose Romantikerin ist. Verzweifelt versucht sie, die Ehe ihrer Eltern zu retten, als diese ausgerechnet am Tag ihrer Silberhochzeit ihre Scheidungspläne verkünden. Auch das Gestüt der Familie hängt am seidenen Faden. "Die Fans werden eine Person sehen, die unglaublich romantisch ist und alles tut für die Liebe – da kennt sie keine Grenzen", beschreibt June ihre Rolle.

Instagram / oh_kiddo_ June Ellys Mach beim Dreh von "Rosamunde Pilcher: Jahrestag"

ZDF / Steve Tanner Birge Schade und June Ellys Mach in "Rosamunde Pilcher: Jahrestag"

