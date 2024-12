Jamie Foxx fordert strafrechtliche Verfolgung nach Glaswurf

Jamie Foxx (57) fordert, dass rechtliche Schritte gegen die Person eingeleitet werden sollen, die ihn mit einem Glas im Gesicht verletzt hat. Der Vorfall ereignete sich laut TMZ in einem Restaurant während einer Feier anlässlich seines 57. Geburtstags. Angeblich kippte die Stimmung, nachdem ein Gast vom Nachbartisch einen Laserpointer genutzt hatte, um einen Penis auf Jamies Tisch zu projizieren. Verärgert über diese Respektlosigkeit, insbesondere in Anwesenheit seiner Töchter, habe der Schauspieler die Verantwortlichen zur Rede gestellt, woraufhin ein schweres Glas geworfen worden sei, das ihn im Gesicht traf und am Mund verletzte.

Die örtliche Polizei habe den Vorfall inzwischen untersucht und Überwachungsvideos des Abends gesichert, wie TMZ berichtet. Obwohl bisher kein Verdächtiger offiziell benannt wurde, stehe Jasper Dolphin, ein Mitglied der berüchtigten Jackass-Crew, derzeit im Fokus des polizeilichen Interesses, heißt es. Die Gruppe um Johnny Knoxville (53) ist bekannt für ihre provokanten Streiche, die oft an der Grenze des guten Geschmacks operieren. Jamie, der eng mit den Ermittlern zusammenarbeite, habe deutlich gemacht, dass er nicht nur für sich selbst Gerechtigkeit suche. Sein Ziel sei es, ein Zeichen zu setzen, dass solche vermeintlich spaßigen Aktionen Konsequenzen haben – vor allem, wenn sie derart eskalieren und andere gefährden. Die Polizei befragt aktuell weiterhin Zeugen, um ein vollständiges Bild der Geschehnisse zu erhalten.

Jamie, geboren als Eric Marlon Bishop, ist ein vielseitiger Entertainer, der sich als Schauspieler, Sänger und Komiker einen Namen gemacht hat. Seine Karriere begann in der Stand-up-Comedy, bevor er 1991 in der Sketch-Show "In Living Color" einem breiteren Publikum bekannt wurde. Seinen Durchbruch als Schauspieler erzielte er mit der Hauptrolle des Ray Charles (✝73) im Film "Ray" im Jahr 2004, für die er mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Im April 2023 erlitt Jamie während Dreharbeiten einen Schlaganfall. Dank der schnellen Reaktion seiner Schwester, die die Symptome erkannte und sofort medizinische Hilfe organisierte, konnte er sich vollständig erholen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Corinne Foxx und Jamie Foxx im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Foxx im Oktober 2022 in Miami Beach

Anzeige Anzeige