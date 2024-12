"Lola rennt"-Star Franka Potente hat Brustkrebs besiegt

Franka Potente (50) hat eine schwere Zeit überstanden. Wie die Schauspielerin, bekannt aus dem Film "Lola rennt", im Interview mit Zeit Online verrät, habe sie im April 2023 die Diagnose Brustkrebs erhalten. Sie habe damals ihre Ärztin wegen leichter Beschwerden aufgesucht. Zunächst sei nichts gefunden worden, doch dann habe sie sich auf eigenen Wunsch weiteren Untersuchungen unterzogen – dabei sei ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden. "Ich kann nur jedem empfehlen, auf die innere Stimme zu hören und sich notfalls eine zweite ärztliche Meinung einzuholen, wenn man den Eindruck hat, da stimmt etwas nicht", betont sie.

Die Diagnose sorgte damals für einen regelrechten Schockmoment bei der heute 50-Jährigen, vergleichbar mit einem totalen Alarmzustand, wie sie berichtet. Doch anstatt in Selbstmitleid zu versinken, kämpfte sie entschlossen gegen die Krankheit an: "Selbstmitleid ist keine meiner Charaktereigenschaften. Der Anspruch war immer: Ich will nicht sterben." Sie startete ihre Behandlung und setzte konsequent auf eine gesunde Lebensweise, trieb Sport wie Spinning oder Hot Yoga und veränderte ihre Ernährung. Im Sommer dieses Jahres konnte Franka dann aufatmen: Sie besiegte die Krankheit und gilt seither als krebsfrei.

Heute sei sie trainierter als je zuvor – sogar fitter als zu der Zeit, als sie Mitte der 1990er-Jahre im Alter von 22 Jahren durch ihre Rolle in "Lola rennt" internationale Bekanntheit erlangte. Die Zeit der Krebsbehandlung sei schwer gewesen, doch habe ihr auch Wertvolles beigebracht. So habe sie heute eine ganz neue Wertschätzung für das Leben und ihre Liebsten, so erklärt Franka: "Ich bin an der Krankheit gewachsen." Die Filmbekanntheit lebt mit ihrem Mann Derek Richardson (48) und ihren zwei Töchtern seit vielen Jahren in den USA.

Anzeige Anzeige

Getty Images Franka Potente bei den Bambi Awards im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Franka Potente im Januar 2017