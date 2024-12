Leben in Amerika: Können Franka Potentes Kids Deutsch reden?

Franka Potente (50), die durch ihre Rolle in "Lola rennt" in Deutschland berühmt wurde, lebt mit ihrem Ehemann Derek Richardson (48) und ihren beiden Töchtern Polly und Georgie in Los Angeles. In einem Interview mit RTL bei den GQ Awards in Berlin verriet die gebürtige Münsteranerin, dass ihre Kinder kein Deutsch können. "Die sprechen das im täglichen Leben ja nicht. Wir leben da ja unseren Alltag. Die sind ja dort geboren und gehen da zur Schule", erklärte Franka.

26 Jahre ist es her, dass die Schauspielerin durch den beliebten Actionthriller "Lola rennt" über Nacht zum Star wurde. Auch heute wird sie noch häufig auf den Film angesprochen. "Ich erinnere mich da gerne dran", sagte Franka im Gespräch mit dem Sender. Sie fügt hinzu: "Natürlich [ist es] auch weit weg. Man ist jetzt ein bisschen ein anderer Mensch. Aber es ist natürlich schön. Ich habe sonst keinen anderen Film, über den die Leute so lange reden wollen."

Nach dem großen Erfolg mit "Lola rennt" spielte Franka in Hollywood-Filmen wie "Blow" oder neben Matt Damon in "Die Bourne Identität" mit – zu dem Schauspieler hat sie jedoch keinen Kontakt mehr. Seit 2021 ist sie mit dem "Dumm und Dümmer"-Star Derek Richardson liiert und lebt mit ihm sowie ihren beiden Mädels Polly und Georgie in Los Angeles. Noch immer steht sie vor der Kamera – schon bald ist sie in der neuen Staffel von "Dinner Club" zu sehen. In dieser begibt sie sich mit deutschen Stars wie Caro Daur, Karoline Herfurth und Moritz Bleibtreu auf ein kulinarisches Abenteuer.

Getty Images Franka Potente bei den Bambi Awards im November 2024

Getty Images Franka Potente im Januar 2017

