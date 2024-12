Molly-Mae Hague verbringt Weihnachten allein mit Töchterchen

Für Molly-Mae Hague (25) stand vor wenigen Tagen das allererste Weihnachten als alleinerziehende Mutter vor der Tür. Die Influencerin gab vor wenigen Monaten ihre Trennung von Tommy Fury (25) bekannt – und scheint auch während der Feiertage weitestgehend auf ein Treffen mit ihrem Ex-Verlobten verzichtet zu haben. Auf Instagram gewährt sie ihren Fans nun einen Einblick in ihr besinnliches Fest und veröffentlicht eine Reihe von Schnappschüssen, die sie jedoch nur allein oder gemeinsam mit ihrer Tochter Bambi zeigen. Die beiden genossen allem Anschein nach den weihnachtlichen Morgen in passenden roten Pyjamas und packten zusammen Geschenke aus.

Im Laufe des Tages durfte der Boxer aber wohl auch ein wenig Zeit mit seinem Nachwuchs verbringen. In seiner Story im Netz teilte er nämlich mehrere Aufnahmen von Bambi, die sie beim Auspacken eines Spielzeugpferds sowie eines Kuscheltiers zeigten. Darüber hinaus postete der 25-Jährige einen niedlichen Schnappschuss, auf dem das Vater-Tochter-Duo vor einem leuchtenden Weihnachtsbaum steht und sich einen Kuss gibt. Von seiner ehemaligen Partnerin fehlte zu diesem Zeitpunkt scheinbar jedoch jede Spur.

Dass das einstige Love Island-Traumpaar anlässlich der Feiertage nur sehr wenig Zeit zusammen verbringen wird, deutete ein Insider bereits vor wenigen Wochen an. "Dieses Jahr wird ganz anders sein, aber Bambi wird immer noch im Zentrum von allem stehen. Sie werden Zeit zu dritt verbringen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie im selben Haus aufwachen oder so. Bei ihnen ist wirklich alles aus und vorbei", behauptete dieser. Für die Einjährige ziehen sie demnach weiterhin an einem Strang – gehen sich jedoch so gut es geht trotzdem aus dem Weg.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae und Töchterchen Bambi, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi, Dezember 2024

Anzeige Anzeige