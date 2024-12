Feiern Molly-Mae Hague und Ex Tommy Weihnachten zusammen?

Die Influencerin Molly-Mae Hague (25) wird dieses Jahr ihr erstes Weihnachten als alleinerziehende Mutter verbringen. Trotzdem wird ihr Ex-Verlobter Tommy Fury (25) während der diesjährigen Feiertage angeblich eine Rolle spielen. Ein Insider behauptet jetzt jedenfalls gegenüber Ok!, dass sie für ihre gemeinsame Tochter Bambi an einem Strang ziehen werden. "Dieses Jahr wird ganz anders sein, aber Bambi wird immer noch im Zentrum von allem stehen. Sie werden Zeit zu dritt verbringen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie im selben Haus aufwachen oder so. Bei ihnen ist wirklich alles aus und vorbei", erklärt der Informant.

Die Weihnachtszeit dürfte für die Influencerin und den Profiboxer dennoch emotional werden. Sowohl Molly als auch Tommy sind große Fans der besinnlichen Tage. "Sie lieben beide alle Feiertage, aber besonders Weihnachten", verdeutlicht der Insider und fügt hinzu: "Schon bevor Bambi auf der Welt war, war es eine große Sache für sie, aber mit Bambi ist es offensichtlich eine noch größere Sache geworden." Wie genau sie Weihnachten verbringen werden, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Im Januar 2023 begrüßten Molly-Mae und Tommy ihre Tochter Bambi auf der Welt. Nur wenige Monate später folgte der romantische Heiratsantrag auf einer Klippe in Ibiza. Im August 2024 machten die stolzen Eltern dann aber bekannt, dass sie sich getrennt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige