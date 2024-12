Neuer Trailer deutet auf Trennung bei "Der Bergdoktor" hin

Die Fans von Der Bergdoktor können sich auf eine neue Staffel voller emotionaler Wendungen einstellen. Ab dem 2. Januar 2025 kehrt die Serie ins ZDF zurück, und bereits im offiziellen Trailer zur 18. Staffel zeichnet sich eine dramatische Trennung ab. Gasthof-Wirtin Susanne Dreiseitl, gespielt von Natalie O’Hara, und ihr Partner Paul, verkörpert von Dominic Raacke (66), stehen laut der Vorschau vor dem Aus ihrer Beziehung. In einer Szene des Trailers ist Susanne weinend in ihrem Auto zu sehen, während ihre Tochter Sophia in einem Gespräch mit Oma Lisbeth Gruber darauf hindeutet: "Ich glaube, Mama und Paul trennen sich."

Die Zukunft von Susanne und Paul war bereits in der vergangenen 17. Staffel von Krisen geprägt. Nach einem abgelehnten Heiratsantrag geriet die Beziehung ins Wanken. Nun scheint die Liebesgeschichte endgültig vorbei zu sein, wie auch Vorschauen zu den Episoden "Ein neuer Mensch" und "Kindeswohl" nahelegen. Ob Paul jedoch komplett aus der Serie verschwinden wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Schauspieler Dominic Raacke ist zwar nur in den ersten drei Folgen der neuen Staffel gelistet, ein Comeback seiner Figur bleibt offiziell jedoch offen. Neben Pauls ungewisser Zukunft haben sich auch andere Schauspieler wie Andrea Gerhard (41) und Ercan Karaçayli aus dem Cast verabschiedet.

Privat gehört Natalie O’Hara schon lange zum festen Ensemble der Serie und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Zuschauern. Ihre Figur Susanne ist seit ihrer Einführung eng mit der Familie Gruber verbunden. Besonders Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl (55), hatte in den Anfangsjahren der Serie eine zentrale Liebesgeschichte mit ihr. Noch heute wird ihre Verbindung als tiefe Freundschaft dargestellt, die immer wieder für emotionale Momente sorgt. Die 18. Staffel wird insgesamt sechs Folgen umfassen – und Fans dürfen sich auf eine Mischung aus altvertrauten Gesichtern und neuen Dramen freuen.

ZDF/Erika Hauri Natalie O'Hara und Andrea Gerhard in "Der Bergdoktor"

Getty Images Natalie O'Hara bei München Film Festival 2017

