Rührende Worte: Olli Pocher gratuliert Sohn zum Geburtstag

Ein ganz besonderer Tag bei Oliver Pocher (46) und seiner Ex-Frau Amira Aly (32): Ihr Sohn feiert seinen vierten Geburtstag. Das lässt den sonst so laut-lustigen Komiker ganz liebevolle Töne im Netz anschlagen. "Heute hat unser kleinster Sonnenschein seinen vierten Geburtstag! Es gibt nichts Schöneres, als dich jeden Tag lachen zu sehen", schreibt der TV-Star zu einem Foto seines schlafenden Sohnemannes. Abschließend fügt er hinzu: "Du gibst einem die Hoffnung auf das Gute im Menschen. Papa liebt dich sehr und ist immer für dich da!"

Mama Amira teilt auch ein paar Beiträge in ihrer Story und lässt ihre Fans so an der Geburtstagsparty ihres Sohnes teilhaben. So ist auf ein paar Fotos der üppig dekorierte Tisch mit Konfetti, Muffins, Partyhüten und Co. zu sehen. Aber auch eine Geburtstagstorte durfte natürlich nicht fehlen – diese war getreu dem Motto Godzilla vs. King Kong mit Hochhäusern und den beiden Monstern gestaltet und wurde eigens von der Moderatorin gebacken.

Olli und Amira waren nach ihrer Trennung lange nicht besonders gut aufeinander zu sprechen gewesen, mittlerweile ziehen sie aber für ihre zwei gemeinsamen Söhne an einem Strang und versuchen, sich miteinander zu arrangieren. Und laut Ollis Ex Sandy Meyer-Wölden (41), die aktuell bei ihm wohnt und drei Kinder mit ihm hat, ist der Comedian ein toller Vater und managt das Patchwork-Leben mit seinen insgesamt fünf Kids super. Man könne sich immer auf ihn verlassen, auch nach Shows sei er immer zur Stelle. "Er ist da wirklich jemand, der konsequent bleibt. Das bewundere ich sehr, weil egal, wie müde er ist, er steht auf", betonte sie im Podcast "May Way".

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly

