So feierte Kaley Cuoco mit Tom und ihrer Tochter Weihnachten

Kaley Cuoco (39) und ihr Verlobter Tom Pelphrey (42) haben ihr Weihnachtsfest mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs in vollen Zügen genossen. In einem herzerwärmenden Video, das Kaley in ihrer Instagram-Story teilte, ist die kleine Matilda zu sehen, die begeistert auf ihre Geschenke unter dem Weihnachtsbaum zuläuft. "Wenn du das erste Mal siehst, was der 'Ho Ho' gebracht hat", schrieb die Schauspielerin dazu. Kaley, Tom und Matilda trugen alle passende "Der Grinch"-Pyjamas, während die stolzen Eltern ihre Tochter lächelnd dabei beobachteten, wie sie mit einem Stofftier und einem pinkfarbenen Spielzeugauto spielte.

Auch an Thanksgiving gewährte die The Big Bang Theory-Darstellerin ihren Fans zuckersüße Einblicke in ihr Privatleben: Kaley teilte ein niedliches Bild ihrer Einjährigen, die über beide Ohren in einer schicken Latzhose strahlte. Dass der Alltag mit Kleinkind aber nicht immer ein Zuckerschlecken ist, machte Kaley jüngst in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" deutlich. "Ich habe unserer Paartherapeutin kürzlich versucht zu erklären, warum ich so müde bin. Ich habe ihr erklärt, dass es sich bei der Betreuung eines 19 Monate alten Kindes so anfühlt, als würde man sich jeden Tag um seinen betrunkenen besten Freund kümmern", lachte der Serienstar.

Kaley und Tom sind seit 2022 offiziell zusammen. Die zwei lernten sich damals über ihren gemeinsamen Manager kennen. Nur ein Jahr später erblickte die kleine Matilda das Licht der Welt. Im August 2024 ging der Filmstar dann vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Eine Hochzeit ist bisher aber nicht in Planung. Gegenüber People erklärte Kaley, dass vorher eventuell Baby Nummer zwei kommt, bevor sich beide vor den Traualtar wagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Pelphrey und Tochter Matilda im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tochter Matilda und Partner Tom Pelphrey, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige