Umut Tekin und Emma Fernlund sind angeblich wieder zusammen

Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) lieferten sich jüngst eine öffentliche Schlammschlacht, in der publik gemacht wurde: Die beiden Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheiten gehen fortan getrennte Wege. Kurz vor Weihnachten haben sich die zwei aber zu einem klärenden Gespräch getroffen – und sollen jetzt wieder ein Paar sein! Eine Bestätigung oder Infos darüber, was bei der Aussprache herauskam, gibt es bisher nicht. Dafür meint ein Bekannter der Realitystars jetzt aber laut Promiwood zu wissen, dass Emma und Umut "wegen der großen Aufmerksamkeit, die ihre Trennung erzeugt hat, ihr Liebes-Comeback zunächst geheim halten."

Angeblich haben die Influencer auch die Feiertage miteinander verbracht. Die Neuigkeiten, dass sich beide wieder versöhnt haben, planen sie wohl an Silvester oder Neujahr offiziell zu verkündet. Einige Fans vermuten wegen dem Hin und Her eine ausgeklügelte PR-Aktion. Das dementierte Emma aber auf TikTok mit den eindeutigen Worten: "Wenn Umut und ich die Absicht gehabt hätten, in ein Format wie Prominent getrennt gehen zu wollen, dann tätige ich einen Anruf bei demjenigen, der dieses Format produziert [...]."

Aber wie kam es eigentlich zur Trennung? Da die Temptation Island-Verführerin laut Umut in einem Klub fremdgeflirtet habe, machte er kurzerhand Schluss. Das Ganze gab der 27-Jährige direkt gegenüber seinen Fans im Netz bekannt und schrieb unter anderem: "Es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich in dieser toxischen Schei*e gefangen und finde keinen Ausweg mehr." Die hübsche Blondine war von dem harschen Statement sichtlich überrumpelt. Sie meldete sich daraufhin ebenfalls auf Social Media, um die Vorwürfe von sich zu weisen und klarzustellen, dass nicht sie ihn betrogen habe, sondern er sie. Was letztendlich an den gegenseitigen Anschuldigungen dran ist und, ob die zwei mittlerweile tatsächlich die Wogen glätten konnten, bleibt jedoch offen.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund, Dezember 2023

