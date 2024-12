Umut Tekin stellt sich endlich einem Gespräch mit Emma

Der öffentlich ausgetragene Rosenkrieg zwischen Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) soll endlich ein Ende finden. Nachdem die ehemalige Temptation Island-Verführerin ihren Ex-Freund nach seiner überraschenden Trennung mehrfach darum gebeten hatte, sich in Person zu treffen, um über das Beziehungsende zu reden, soll der einstige Bachelorette-Kandidat endlich nachgegeben haben. In seiner Instagram-Story ließ Umut seine Follower auch an dieser neuesten Entwicklung teilhaben: "Ihr wisst ja, die vergangene Woche war sehr turbulent und ich denke, das einzig Richtige ist, dass Emma und ich sprechen. Ich bin auf dem Weg zu ihr."

Zuvor warf ihm die 23-Jährige vor, die Beziehung über ein Social-Media-Statement beendet zu haben. Umut korrigierte diese Anschuldigung und stellte richtig, dass er die Trennung kurz zuvor über WhatsApp vollzogen habe. Laut Emma blockierte der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat sie daraufhin auf allen Plattformen, sodass eine Aussprache im Privaten unmöglich war. Auf ihrem Profil machte sie ihrem Ärger darüber Luft. "Alter Leute, der kriegt seinen Hintern nicht mal hierher, er kriegt nicht mal seine Hand an den Hörer, um mich anzurufen, aber er kriegt es hin, seine dummen Storys zu posten", schimpfte sie über ihren Ex-Partner.

Durch ein persönliches Gespräch könnte ihren Fans ein großes Spektakel entgehen. Nach der Trennung am vergangenen Wochenende verfolgten ihre Unterstützer fleißig die täglichen Entwicklungen zwischen dem Ex-Paar, das bereits im Sommerhaus aufgrund ihrer explosiven Streitigkeiten polarisierte. Die Follower gaben ihre Meinung zu den aktuellen Geschehnissen, was bei Umut teilweise auf Unmut stieß. "Wie viel Hass und Neid müssen manche Menschen haben, dass sie drauftreten, wenn man am Boden ist und es einem gerade nicht gut geht?", fragt sich der 27-Jährige in einem Video auf TikTok und gab sich geschockt von dem Verhalten mancher Nutzer.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Emma Fernlund im Sommerhaus der Stars

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin auf einer Halloweenparty 2024

