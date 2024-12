Gasleck: Model Dayle Haddon stirbt mit 76 an Vergiftung

Die kanadische Schauspielerin und ehemaliges Supermodel Dayle Haddon ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie wurde am Freitagmorgen leblos in einem Schlafzimmer eines Hauses in Solebury Township, Pennsylvania, aufgefunden. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll laut der Polizei ein mutmaßlicher Kohlenmonoxidunfall Dayles Tod verursacht haben. Auch ein Mann wurde ohnmächtig im Erdgeschoss der zum Anwesen gehörenden Einliegerwohnung entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Zwei Rettungskräfte mussten ebenfalls nach Kohlenmonoxid-Exposition medizinisch behandelt werden. Ihr Zustand ist derzeit stabil.

Die Behörden gaben bekannt, dass die alarmierenden Kohlenmonoxid-Werte im Gebäude durch einen Heizungsdefekt verursacht wurden, bei dem eine hohe Konzentration des giftigen Gases freigesetzt wurde. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort, doch konnten Dayles Leben nicht mehr retten. Die Ermittlungen dauern noch an, doch derzeit deutet alles auf eine tragische Verkettung technischer Umstände hin.

Dayle Haddon begann ihre Karriere als Model und war eines der bekanntesten Gesichter der 1970er und 1980er Jahre. Später wechselte sie in die Filmbranche und wirkte in mehr als 25 Produktionen mit. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen "North Dallas Forty" und "Bullets Over Broadway". Abseits von Scheinwerfern engagierte sich Dayle auch für Kinderhilfsprojekte. Über ihr bewegtes Leben sagte sie in einem früheren Interview: "Manchmal öffnet das Leben unerwartete Türen, und es liegt an uns, hindurchzugehen."

Getty Images Dayle Haddon, Schauspielerin

Getty Images Dayle Haddon, Schauspielerin

