Harper Seven stiehlt auf Beckham-Familienfoto allen die Show

Das Weihnachtsfest der Beckhams sorgte dieses Jahr für reichlich Aufmerksamkeit – und das vor allem dank Harper Seven Beckham (13). Die 13-jährige Tochter von Victoria (50) und David Beckham (49) wurde zum Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Auf den Schnappschüssen, die die Designerin auf Instagram teilt, brilliert Harper barfuß in einem eleganten, schwarzen, trägerlosen Kleid und mit offenen Haaren strahlend zwischen ihrem Vater und ihrem Bruder Brooklyn vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Neben Harper legte aber auch der Rest der Familie Wert auf Stil und präsentierte sich in angesagten Outfits. David zeigte sich in einem dunkelblauen Anzug, während seine Söhne Brooklyn (25), Cruz (19) und Romeo (22) jeweils individuelle Looks wählten, die von lässig bis elegant reichten. Victoria begeisterte ihre Social-Media-Follower mit einem knappen Look aus einem schwarzen Blazer und einer Netzstrumpfhose. Das einstige Spice Girl und ihre Tochter waren jedoch nicht die einzigen Frauen im Raum: Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz (29) war mit von der Partie und zeigte sich in einem edlen Look aus Schlaghose, Lederblazer und einem weihnachtlich-roten Korsagentop.

Die modische Ader scheint Harper von ihrer berühmten Mutter geerbt zu haben. Victoria betonte bereits in verschiedenen Interviews, dass ihre 13-Jährige ein ausgeprägtes Gespür für Mode habe. Zudem sei es der Traum des Promi-Sprosses, eine "unglaubliche Marke" zu erschaffen. Doch bis dieses Ziel angegangen wird, begeistert Harper weiterhin an der Seite ihrer Eltern mit ihren schicken Outfits – egal, ob bei der Fashion Week in Paris oder bei den "Harper's Bazaar"-Awards in London.

Instagram / victoriabeckham Cruz, Brooklyn, Romeo und Harper Beckham an Weihnachten 2024

Getty Images Harper Beckham, Tochter von David und Victoria Beckham

