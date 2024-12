Die Beckham-Familie feiert Weihnachten gemeinsam in Miami

Die Beckhams haben in diesem Jahr Weihnachten in sonnigen Gefilden gefeiert und es sich in ihrem Luxusheim in Miami gutgehen lassen. Mit dabei waren alle fünf Familienmitglieder: David (49) und Victoria Beckham (50) sowie ihre Kinder Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) und Harper (13). Auf Instagram gab es Einblicke in die Festlichkeiten, darunter schicke Outfits an Heiligabend, ein festliches Abendessen und viel Zeit mit der Familie. Während Victoria in einem schwarzen Seidenkleid glänzte, zeigte sich David im eleganten Anzug, bevor er später in gemütlichen Pyjamas und Santa-Mütze die Cocktails servierte. "Mein Lieblingsdrink", schwärmte Victoria in ihrer Story.

Auch die Kinder zeigten, wie sie die Feiertage nutzten. Romeo postete Bilder von einem liebevollen Moment mit seiner Schwester Harper und einem weihnachtlichen Ausflug auf die Familienyacht "Seven". Cruz hingegen begeisterte mit Gitarrenklängen und offenbarte erneut seine Leidenschaft für Musik, während Brooklyn seine eigene Tradition pflegte: Er und seine Frau Nicola Peltz (29) tragen jedes Jahr am Weihnachtsmorgen neue, passende Seidenpyjamas. Geschenke waren ebenfalls Thema, wobei Brooklyn verriet, dass er seinem Vater vermutlich eine Flasche Wein schenken würde, während für Harper ein Make-up-Reise-Set geplant war – eine Anspielung auf ein beliebtes Geschenk aus dem Vorjahr.

Die Familie Beckham macht traditionell an den Feiertagen so oft wie möglich gemeinsame Zeit aus, und die sonnige Atmosphäre Miamis scheint dabei eine bevorzugte Kulisse zu sein. Neben ihrer langen Ehe – David und Victoria sind seit über 20 Jahren verheiratet – inspirieren sie auch durch ihre enge Bindung als Familie. David, der neben seiner Karriere als Fußballer auch als Geschäftsmann erfolgreich ist, hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihm diese Werte sind. Für Victoria, die ihre Musikkarriere längst gegen die Modewelt eingetauscht hat, steht ihre Rolle als Mutter und Stil-Ikone ebenfalls im Mittelpunkt. Weihnachten bleibt ein willkommener Anlass, zusammenzukommen und die Traditionen inmitten des Jetset-Lebens der Beckhams beizubehalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham kuscheln an Weihnachten in Pyjamas

Anzeige Anzeige

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham spielt an Weihnachten Gitarre

Anzeige Anzeige

Anzeige