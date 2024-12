Heidi Klum und Tom Kaulitz schicken Grüße aus dem Skiurlaub

Weiße Weihnachten ist für viele ein Traum. Da in Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz' (35) Heimat Los Angeles Schnee eher selten vorkommt, hat sich das Paar anscheinend dazu entschieden, die Tage vor den Feiertagen in einem Skigebiet in Aspen, Colorado zu verbringen. An ihrem Spaß auf der Skipiste lassen sie ihre Community auf Instagram teilhaben. "Ich liebe dich", schreibt das Model zu einer Reihe von niedlichen Aufnahmen, auf denen sie und der Tokio Hotel-Star gemeinsam in stylishen Schnee-Outfits auf dem Berg stehen und miteinander herumturteln.

Tom und Heidi gönnen sich aber keine Auszeit zu zweit – selbstverständlich ist die ganze Familie mit am Start! Neben mehreren Pisten-Videos teilt die Blondine auch ein Foto mit der gesamten Bande: Ihre vier Kinder Henry (19), Lou (15), Johan (18) und Leni (20), warm eingemummelt und durch ihre Ausrüstung fast nicht zu erkennen – und natürlich auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) in einer auffälligen Skihose im Leoparden-Print posieren gemeinsam mit dem Paar. "Familienzeit", kommentiert die 51-Jährige das Foto.

Für den Germany's Next Topmodel-Star und seinen Ehemann scheint es selbstverständlich zu sein, dass Zeit mit der gesamten Familie oberste Priorität hat. Ihr Liebesleben leidet darunter aber wohl nicht – auch fünf Jahre nach ihrer Hochzeit sind die Blondine und der Musiker noch immer verliebt wie am ersten Tag. Wie das Supermodel im Gespräch mit dem Magazin Madame verriet, sei es ihr Umgang miteinander, der ihre Beziehung so gut mache. "Er mag mich, wie ich bin. Er versteht mich total, ist liebenswert. Wir können zusammen normal sein, er spielt mir nichts vor, ich muss ihm nichts vorspielen", schwärmte die Ex-Frau des britischen Sängers Seal (61).

Instagram / heidiklum Henry, Lou und Joahn Samuel, Leni und Heidi Klum, Bill und Tom Kaulitz im Ski-Urlaub, Dezember 2024

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Ehepaar

