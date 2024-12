Planen Eminem und 50 Cent ein gemeinsames Album?

Eminem (52) und 50 Cent (49) heizen die Gerüchteküche um eine neue musikalische Zusammenarbeit an. In dem Podcast "Whoo's House" von SiriusXM verriet Eminem, dass er sich gut vorstellen könne, ein gemeinsames Album mit seinem langjährigen Freund und Kollegen aufzunehmen. "Das wäre großartig", erklärte der Rapper und fügte hinzu: "Wir müssen einfach mit dem Bullshit aufhören und es einfach machen." 50 Cent ließ nicht lange auf eine Reaktion warten. Der Musiker, der zuletzt eher in Film- und Fernsehprojekten aktiv war, signalisierte ebenfalls Interesse und will nach seiner aktuellen Show-Reihe in Las Vegas ins Studio zurückkehren.

Die beiden Rapper verbindet nicht nur eine über 20 Jahre andauernde Freundschaft, sondern auch eine lange musikalische Geschichte. 2002 entdeckte Eminem 50 Cent durch dessen Mixtape "Guess Who’s Back?" und nahm ihn unter Vertrag bei Shady Records. Ein Jahr später produzierte er 50 Cents Debütalbum "Get Rich or Die Tryin’", das mit Hits wie "In Da Club" für dessen Durchbruch sorgte. Gemeinsame Songs wie "Patiently Waiting" und "Crack a Bottle" festigten ihren Status als musikalisches Top-Duo, trotz vergleichsweise seltener Kollaborationen über die Jahre. Zuletzt arbeiteten die beiden zusammen mit Snoop Dogg (53) und Dr. Dre (59) an dem Song "Gunz N Smoke". Erst kürzlich verriet 50 Cent, warum die beiden trotz gemeinsamer Projekte nie zusammen auf Tour gingen.

Abseits der Bühne und des Studios haben Eminem und 50 Cent sich stets gegenseitig unterstützt. Während 50 Cent in den letzten Jahren seinen Fokus auf TV-Projekte legte, darunter die Serie "BMF", übernahm Eminem eine Gastrolle in einer von seinem Kumpel inszenierten Episode. Ihre Freundschaft blieb über die Jahre intakt, was in der hart umkämpften Welt des Hip-Hop nicht selbstverständlich ist. Eminem hatte in der Vergangenheit betont, wie sehr er die Loyalität seines Weggefährten schätzt, während 50 Cent seinen Respekt für Eminems unermüdliche Arbeit im Musikbusiness immer wieder zum Ausdruck brachte. Ein gemeinsames Album könnte somit nicht nur Fans begeistern, sondern auch das Vermächtnis ihrer besonderen Beziehung weiter stärken.

Getty Images / Frank Micelotta 50 Cent und Eminem zusammen bei den MTV Video Music Awards 2003

Getty Images / Dimitrios Kambouris Eminem und 50 Cent im Juli 2015 in New York

