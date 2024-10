Warum hat Eminem eine Tour mit Kumpel 50 Cent abgelehnt?

50 Cent (49) und Eminem (51) führen eine Freundschaft, die in der Rap-Welt ihresgleichen sucht. Doch obwohl sie enge Kumpels sind, haben die beiden Musiker nie eine gemeinsame Tour gestartet. In einem Interview mit CBS hat Fifty jetzt den Grund dafür verraten. Er hatte Eminem sogar vorgeschlagen, zusammen auf Tour zu gehen. "Wie viel würden die uns wohl zahlen, wenn wir das zusammen machen? Weil wir würden Super-Arenen vollmachen. Es wäre die größte Tour der Welt", betonte der "Candy Shop"-Interpret. Doch der "8 Mile"-Star lehnte ab. Sein Grund? Er "wollte nicht von zu Hause weg" und stattdessen lieber Zeit mit seiner Tochter Hailie (28) verbringen. Für 50 Cent war das damals schwer nachvollziehbar.

"Ich dachte wirklich, dass er verrückt geworden ist", verriet Fifty. Erst als er auf Hailies Hochzeit eingeladen war, machte es plötzlich bei ihm Klick: "Es ging einfach so schnell. Die Zeit ist so schnell vergangen. Sie ist erwachsen geworden und jetzt sehen wir, wie sie heiratet." Der "Get Rich or Die Tryin'"-Darsteller ist überzeugt, dass Eminem genau wusste: Hätte er die Tour einmal begonnen, hätte er nicht mehr aufhören können. "Er hätte immer weitergemacht", erzählte er. So entschied sich Eminem letztlich gegen die Millionen-Dollar-Tour und für die wertvollen Momente mit seiner Tochter.

Und auch Fiftys Bühnenname hat eine tiefere Bedeutung – die erst vor Kurzem gelüftet wurde. Laut The Mirror verriet der Rapper, dass er sich von einem berüchtigten Kriminellen aus Brooklyn inspirieren ließ, der in den 80er-Jahren als 50 Cent bekannt war. Damit wurde der Künstlername von Curtis James Jackson III, wie er bürgerlich heißt, zu einer Art Symbol für seine Entschlossenheit, sich in jeder Lebenslage durchzukämpfen. Denn die Straßen New Yorks prägten den 49-Jährigen von klein auf. Aufgewachsen im Stadtteil Queens, begann Curtis bereits im Alter von elf Jahren mit dem Verkauf von Crack, um sich über Wasser zu halten. Er geriet in Konflikt mit dem Gesetz und wurde schließlich zu einer Haftstrafe verurteilt. Nach dieser Erfahrung entschied er sich, sein Leben zu ändern – und nahm sein Pseudonym als Zeichen für diesen Neuanfang an.

Getty Images / Scott Gries Rapper 50 Cent und Eminem, New York 2006

Getty Images 50 Cent bei der "Power Book II: Ghost"-Premiere in New York City

