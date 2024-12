Prinz William erinnert sich an Weihnachtsmesse als Kind

Prinz William (42) hat in einem Podcast Einblicke in die weihnachtlichen Traditionen der königlichen Familie gegeben. Während der 38-minütigen Folge von "Time to Walk" sprach der Prinz von Wales über das jährliche Weihnachtsmorgenritual auf dem Sandringham-Anwesen der Royals, bei dem die Familie die Kirche St. Mary Magdalene besucht. Besonders heiter erinnerte er sich daran, wie es als Kind oft eine Herausforderung war, ernst zu bleiben, wenn seine Cousins ihm während des Gottesdienstes gegenübersaßen. "Ich habe oft Lachanfälle bekommen, aber zum Glück filmte niemand", erzählte William und bezeichnete die Erfahrung als einen der besonders spaßigen Momente des Tages.

In dem Podcast schwelgte William auch in Erinnerungen an gemeinsame Spaziergänge mit seiner Familie zur Kirche. Er erinnerte sich daran, wie sein Großvater, Prinz Philip (✝99), stets mit schnellen Schritten voranging, während die Kinder Mühe hatten, Schritt zu halten. Neben diesen Feiertagstraditionen erzählte William auch von einem sehr persönlichen Moment aus seiner Kindheit. Er sprach über Autofahrten mit seiner Mutter Diana (✝36), in denen sie und die beiden Brüder zu Tina Turners (✝83) "The Best" lautstark mitsangen. "Das war ein völliges Abtauchen in den Moment, bevor die Realität des Schulalltags einsetzte", beschrieb er nostalgisch.

Die verstorbene Diana war bekannt für ihre Bemühungen, das Leben ihrer Söhne so normal wie möglich zu gestalten, trotz ihres königlichen Status. Für William war die Zeit im Auto mit seiner Mutter und seinem Bruder Harry (40) ein wertvoller Rückzugsort. Heute hat er selbst eine Familie mit drei Kindern, und es scheint, als lege er großen Wert darauf, ähnliche Traditionen weiterzugeben. Weihnachten ist für die Royals nicht nur ein Fest der Besinnlichkeit, sondern auch eine Gelegenheit, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, die über Generationen hinweg Bestand haben. William macht deutlich, wie sehr ihm diese Momente am Herzen liegen, und zeigt dabei eine persönliche Seite, die ihm viel Sympathie einbringt.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

