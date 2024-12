Schwangere Katharina Eisenblut macht Dominic Liebeserklärung

Katharina Eisenblut (30) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die Influencerin und ihr Partner Dominic erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Wie dankbar die ehemalige DSDS-Kandidatin für die Unterstützung ihres Liebsten in der Schwangerschaft ist, zeigt sie nun mit einem süßen Beitrag auf Instagram. In ihrer Story teilt sie einen Clip, in dem ihr Partner sie von hinten umarmt und ihr liebevoll die Hände auf ihren Babybauch legt. "Egal ob zehn oder 15 Kilo mehr, du bist immer an meiner Seite", beginnt sie ihre rührende Liebeserklärung.

"Durch all den Terror, das Chaos und die schwere Zeit hast du uns gerettet. Jetzt, wo unser kleines Wunder wächst, bist du mein Fels, mein Halt, unser Anker", schwärmt die TV-Bekanntheit weiter und ergänzt liebevoll: "Gemeinsam finden wir unseren Frieden. Wir lieben dich für alles, was du für uns bist."

Im September bestätigte die Ex-Castingshow-Kandidatin nach vielen Mutmaßungen, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Für sie ist es das erste Kind mit ihrem neuen Partner Dominic. "Wir können es kaum glauben – aber es ist wahr: Wir sind schwanger, wir bekommen ein Baby", schrieb sie damals zu einem Instagram-Video, in dem sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt. Im November verkündete sie dann, dass sie ein Töchterchen erwarten.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Juli 2024

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im September 2024

