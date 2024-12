So positiv zeigt sich Gerda Lewis nach Trennung von Jannik

Im vergangenen Monat ließ Gerda Lewis (32) eine Bombe platzen: Sie und ihr damaliger Freund Jannik Kontalis haben sich getrennt. Seitdem setzen die beiden immer mal wieder ein paar Spitzen gegeneinander – doch es scheint, als hätte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin mit dem Realitystar abgeschlossen. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich jetzt mit einer kleinen Nachricht an ihre Fans, in der sie von ihrem Jahr schwärmt. "Mir geht es wirklich wieder richtig gut. Ich bin wieder bei 90 Prozent. [...] Und ich freue mich auch, ganz frisch in das neue Jahr zu starten und wirklich alles Alte hinter mir zu lassen. Ich möchte mit neuer Energie und neuem Elan und neuer Motivation ins neue Jahr starten", meint sie.

Sie stellt außerdem fest, dass sie nichts bereut, was in diesem Jahr passiert ist. "Ich hatte viele Herausforderungen, ich hatte viele Tiefpunkte. Aber ich hatte auch so viele Höhepunkte, ich hatte wirklich ein wunderschönes Jahr", erzählt sie zufrieden. Gerda sei einfach unglaublich dankbar für alle Erfahrungen, die sie in diesem Jahr machen durfte. Wie sie erklärt, glaubt sie an die Kraft des Universums – und daran, dass es immer im Vorteil jedes Einzelnen handelt. Deswegen möchte sie auch alle dazu aufrufen, negative Erfahrungen aus dem Jahr 2024 für die kommenden Monate in positive Energie umzuwandeln. Man solle sich lieber von der Vergangenheit inspirieren lassen. "Tut immer das, was euch und eurem Seelenfrieden guttut", rät sie zuletzt noch.

Gerda hat also wirklich komplett mit einstige Jannik abgeschlossen. Doch auch der Make Love, Fake Love-Teilnehmer scheint bereits über die Influencerin hinweg zu sein. Er bändelt sogar schon wieder mit seiner Ex Yeliz Koc (31) an. Dass die beiden ihre frühere Romanze wieder aufblühen lassen, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Immerhin hat Jannik der Mutter eines Kindes sogar eine gemeinsame Reise nach Paris zu Weihnachten geschenkt – und das ist ja bekanntlich die Stadt der Liebe. Obwohl die beiden immer wieder kleine Hinweise auf ihr Liebescomeback geben, haben sich weder Yeliz noch Jannik offiziell dazu geäußert.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Model

Action Press Jannik Kontalis und Yeliz Koc

