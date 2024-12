So süß turteln Benny und Selena Gomez an den Feiertagen

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) haben ihre Fans in den Feiertagen mit einem besonders intimen Einblick in ihre Beziehung überrascht. Auf Instagram teilte die Sängerin ein Foto, das das Paar bei einem leidenschaftlichen Kuss zeigt. In einem grauen Sweatsuit mit Schneeflockenmotiv und dicken Weihnachtssocken gekleidet, kuschelte sich der frühere Disney-Star entspannt an seinen Liebsten. "Ich hoffe, alle hatten wunderschöne Feiertage", schrieb Selena zu dem Bild, das ihre gemeinsame Weihnachtszeit dokumentierte.

Die Fans waren aber nicht nur von dem süßen Pärchen-Pic begeistert, sondern auch von dem dicken Klunker, der gut sichtbar an Selenas Ringfinger prangte. Erst gut zwei Wochen zuvor hatte Benny seiner Herzensdame während eines romantischen Picknicks die Frage aller Fragen gestellt. Ihr Verlobungsring – eine exklusive Kreation, deren Wert auf rund eine Million Dollar geschätzt wird – soll eine Hommage an Selenas 2015 veröffentlichten Song "Good For You" sein, in dem sie von einem "marquise diamond" singt.

Für Selena bedeutet diese Beziehung offenbar weit mehr als nur ein romantisches Abenteuer. In einem Interview mit The Hollywood Reporter beschrieb sie ihre Beziehung zu Benny als "die sicherste", die sie je hatte. "Ich sehe eine Zukunft mit dieser Person", betonte sie damals. Die Turteltauben gehen bereits seit Juli 2023 gemeinsam durchs Leben und teilen seit dem Dezember des vergangenen Jahres regelmäßig süße Einblicke in ihre Beziehung.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Anzeige Anzeige