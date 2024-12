Dieses Weihnachtsgeschenk bekam Prinz Louis von jungem Fan

Am vergangenen Weihnachtstag erhielt Prinz Louis (6), der Enkel von König Charles III. (76), ein ganz besonderes Geschenk von einem jungen Fan. Rupert Bradley, ebenfalls sechs Jahre alt, überreichte Louis einen silbernen Eierbecher mit passendem Löffel – beide versehen mit dem Krönungszeichen von König Charles III. Wie Hello! berichtete, handelt es sich dabei um die letzte Prägung dieser Art, hergestellt von dem Juweliergeschäft, das die Mutter des Jungen, Kay Bradley, in York führt. Die besonderen Silberwaren sind in einem historischen Design angefertigt, das von der Prüf- und Zertifizierungsstelle in Birmingham speziell für die Krönung von König Charles entwickelt wurde.

Die Idee für das außergewöhnliche Präsent stammte von Rupert selbst: Nachdem er ein ähnliches Set geschenkt bekommen hatte, wünschte er sich kurzerhand, auch Louis damit eine Freude zu machen. Mutter Kay erklärte laut Hello!, dass Rupert schon immer eine besondere Verbindung zu Prinz Louis gespürt habe, da beide nur wenige Tage auseinander geboren wurden. Trotz seiner eigenen gesundheitlichen Herausforderungen – einer angeborenen Fehlstellung der Füße, die zahlreiche Operationen erforderlich machte – denke der Junge oft an andere und möchte ihnen eine Freude bereiten.

Prinz Louis, der Weihnachten zusammen mit seiner Familie in Sandringham verbrachte, sorgt mit seinem lebhaften Wesen bei öffentlichen Anlässen regelmäßig für Entzücken unter den Zuschauern. Seit seiner Geburt im April 2018 hat er die Herzen von Royal-Fans auf der ganzen Welt erobert. Auch Kates (42) lockere Herangehensweise an die Kindererziehung wird oft positiv hervorgehoben. Bei Auftritten zu den diesjährigen royalen Weihnachtsfeierlichkeiten zeigte sich Prinz Louis erneut von seiner charmantesten Seite und strahlte selbst während der langen Kirchenzeremonie fast durchgehend vor Freude.

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George, Dezember 2024

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

