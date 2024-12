Geste zeigt: So aufregend findet Prinz Louis Weihnachtsfest

Am Weihnachtsmorgen zeigte sich Prinz Louis (6) von seiner charmantesten Seite, als er mit den britischen Royals an der Messe in der St.-Mary-Magdalene-Kirche in Sandringham teilnahm. An der Seite seines Vaters Prinz William (42) und Mia (10), der ältesten Tochter von Mike (46) und Zara Tindall (43), schritt er gut gelaunt in einem marineblauen Mantel und einer schottischen Tartan-Hose in Richtung Kirche. Wie seine Geschwister, Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9), begeisterte Louis dabei nicht nur durch seinen Look, sondern auch durch seine kindliche Begeisterung. Körpersprache-Expertin Judi James erklärt gegenüber dem Mirror: "Louis sah nicht nur aufgeregt, sondern auch ungeduldig aus. Er zog sogar am Arm seines Vaters, um schneller in die Kirche zu gelangen."

Louis konnte seine Aufregung nicht vor den Geistlichen verstecken – aber warum auch? Judi analysiert weiter: "William legte eine Hand auf Louis' Hinterkopf – eine Geste der Zuneigung, aber auch der Beruhigung eines Kindes. Selbst als er darauf wartete, die Begrüßungsrituale mit den Geistlichen zu vollziehen, kreuzte Louis einen Unterschenkel über den anderen, als wolle er unbedingt in seinen Weihnachtstag starten." Nach dem Gottesdienst begrüßten die Royals ihre Fans, die sich entlang des Weges versammelt hatten. Prinzessin Kate (42), Königin Camilla (77) und Sarah Ferguson (65) nahmen Blumen entgegen, während die Kinder kleine Geschenke von aufgeregten Zuschauern erhielten.

Aber wie sieht Weihnachten bei den britischen Königsmitgliedern eigentlich hinter verschlossenen Türen aus? Herrlich normal! Das verriet Zara beim Wohltätigkeitsessen "Battle of the Commentators", wie der Mirror berichtete. "Wir beschenken uns gegenseitig zu Heiligabend. Selbst als Erwachsene bekommen wir immer noch Strümpfe am ersten Weihnachtstag", soll die Tochter von Prinzessin Anne (74) ausgeplaudert haben.

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, britische Royals

Getty Images Zara Tindal im Dezember 2024

