Eva Longoria teilt seltenes Familienfoto mit Stieftochter

Eva Longoria (49) hat mit einem seltenen Schnappschuss ihrer Patchwork-Familie einen Einblick in ihre Weihnachtsferien gegeben. Auf Instagram teilte die "Desperate Housewives"-Darstellerin einen Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit ihrem Ehemann José Bastón, ihrem Sohn Santiago (6) und ihrer Stieftochter Mariana zu sehen ist. Die enge Bindung der Familie wird auf dem Bild deutlich: Mariana legt eine schützende Hand um ihren kleinen Halbbruder, während alle in die Kamera strahlen. Die 21-Jährige ist eines von drei Kindern, die José aus seiner früheren Ehe mit der mexikanischen Schauspielerin Natalia Esperón mitbringt.

Die 49-Jährige betont stets, wie wichtig ihr das Familienleben ist und gewährt oft Einblicke in ihren Alltag mit ihrem Sohnemann – ihre Stiefkids zeigt sie allerdings nur selten. In einem Interview mit Us Weekly erklärte sie aber einmal, dass ihre Rolle als Stiefmutter sie intensiv auf das Muttersein vorbereitet habe. "Wir sind sehr eng verbunden. Wir haben bereits drei Kinder zusammen, also war es nichts Neues", schilderte die gebürtige Texanerin über die Beziehung zu ihrem Mann und seiner Familie.

Mittlerweile lebt Eva mit ihrer Familie überwiegend in Spanien, nachdem sie in diesem Jahr ein luxuriöses Anwesen in Marbella erworben hat. Im Interview mit Marie Claire sprach sie offen über ihre Entscheidung, die USA zu verlassen. Neben den Veränderungen in ihrer kalifornischen Heimat hätten die Pandemie, die jüngsten US-Wahlen und persönliche Lebensumstände den Ausschlag gegeben. Das neue Domizil mit sechs Schlafzimmern und zahlreichen Annehmlichkeiten wie einem Indoor-Pool und einer Sauna biete ihrer Familie einen perfekten Rückzugsort.

Anzeige Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn Santiago im Sommerurlaub

Anzeige Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria und José Bastón mit ihrem Sohn Santiago

Anzeige Anzeige