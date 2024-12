Kevin Costners Kinder stehen ihm nach schwerer Trennung bei

Kevin Costner (69) durchlebt aktuell eine schwierige Zeit nach der Scheidung von Christine Baumgartner (50), die im Mai 2023 eingereicht und im Februar 2024 rechtskräftig wurde. Doch seine sieben Sprösslinge stehen ihm in dieser Phase liebevoll zur Seite. "Die Kinder aus beiden Ehen verstehen sich hervorragend und halten jetzt zusammen, um sich um ihn zu kümmern. Sie heitern ihn über die Einsamkeit der Feiertage hinweg auf und helfen ihm mit allem, was er bewältigen muss", verrät ein Insider gegenüber Life & Style. Der Schauspieler, der aus einer früheren Beziehung den Sohn Liam sowie aus seiner ersten Ehe mit Cindy Silva die Kids Annie, Lily und Joe und aus seiner Partnerschaft mit Christine die Kinder Cayden, Hayes und Grace hat, ziehe derzeit besonderen Trost aus dem engen Familienzusammenhalt.

Schon während ihrer Kindheit versuchte Kevin sich als präsenter Vater, indem er seine Kinder oft zu Dreharbeiten mitnahm, um Nähe zu ihnen zu halten. Laut der Quelle zeigen sich diese Bemühungen heute in ihrem engen Band: "Kevin hat versucht, während ihrer Kindheit der beste Vater zu sein, der er sein konnte. Er hatte sie am Set bei sich, nur um in ihrer Nähe zu sein, und jetzt geben sie ihm das zurück", betont der Informant weiter und fügt hinzu: "Sie sind es, die ihn stark machen, selbst wenn er mit mehr Widrigkeiten konfrontiert ist."

Anfang Mai des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Christine nach 18 Ehejahren die Scheidung eingereicht hat. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ damals vorlagen, gab sie als Grund für die Trennung "unüberbrückbare Differenzen" an. Daraufhin lieferte sich das Ex-Paar einen Scheidungskrieg vor Gericht, bei dem es vor allem um Geld ging. Im Februar dieses Jahres wurden die beiden dann offiziell geschieden. Für Kevin war das keine leichte Zeit, wie er im Juli preisgab. "Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist eindringlich, es tut weh", gestand er bei CBS Mornings. Er betonte jedoch auch, den Kopf nicht hängenlassen zu wollen: "Ich habe keine Wahl. Meine Kinder schauen mich an. Ich kann nicht wie eine Gänseblume verwelken. Ich muss weitermachen, ich muss weiterhin sein, wer ich bin, und ein besonderes Auge darauf haben, wer sie sind."

Getty Images Hayes Logan Costner, Cayden Wyatt Costner, Grace Avery Costner, Kevin Costner und Annie Costner

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im März 2022

