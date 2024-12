Nach "Wicked"-Erfolg: Cynthia Erivo bringt neues Album raus

Cynthia Erivo (37) bezaubert in "Wicked" mit ihrer schönen Stimme. Nun verriet die Sängerin im Gespräch mit Variety, dass sie bald ein neues Album herausbringen wird. Dieses soll noch vor der Fortsetzung "Wicked: For Good" auf den Markt kommen. Die Schauspielerin plauderte schon einige Details aus: "Das Album ist vielseitig, eine Mischung aus Soul, Country und Pop." Zudem fügte die Songwriterin hinzu: "Meine Stimme ist das Rückgrat – ich habe sie sogar als Instrument zum Überlagern von Klängen benutzt."

Ihr neues Projekt bedeutet der Oscar-nominierten Sängerin sehr viel. Die Elphaba-Darstellerin offenbarte: "Ich habe so hart an diesem Album gearbeitet. Es ist eine Erweiterung von mir und eine Reflexion all der Einflüsse, die mein Leben geprägt haben." Es wird das zweite Album nach ihrem Debüt "Ch.1 Vs. 1" von 2021 sein. Cynthias Freundin Ariana Grande (31) unterstütze sie bei der Verwirklichung ihres Traums. Ihre "Wicked"-Kollegin stellte der Tony-Preisträgerin Werkzeuge und den Raum zur Verfügung. Die "Into You"-Interpretin half auch bei der Produktion einiger Songs des Albums mit.

Cynthia selbst hat an einem neuen Song für den zweiten Teil des Film-Musicals "Wicked" mitgewirkt. Gemeinsam mit dem Original-Komponisten Stephen Schwartz schrieb sie an dem Lied für die Fortsetzung. "Ich hoffe, das Publikum ist bereit dafür – der Song ist sehr besonders und geht wirklich tief", verriet die "Harriet"-Darstellerin im Gespräch mit Variety. Fans des Musicals müssen sich noch etwas gedulden: "Wicked: For Good" soll im November 2025 in die Kinos kommen.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

Getty Images Cynthia Erivo bei den "SAG Awards Season Celebration 2024" in Los Angeles

