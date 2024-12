Cynthia Erivo schrieb an Song für "Wicked"-Fortsetzung mit

Cynthia Erivo (37) hat kürzlich verraten, dass sie an einem neuen Song für den zweiten Teil des Film-Musicals "Wicked: For Good" mitgewirkt hat. Im Gespräch mit Variety sagte die Schauspielerin und Sängerin, dass das Lied, das sie gemeinsam mit dem Original-Komponisten Stephen Schwartz schrieb, eine ganz besondere Bedeutung für sie habe. "Als wir es aufgenommen haben, hat die gesamte Crew geweint", erzählte Cynthia. Sie fügte hinzu: "Ich hoffe, das Publikum ist bereit dafür – der Song ist sehr besonders und geht wirklich tief." Der Song, der die Persönlichkeit ihrer Figur Elphaba beleuchtet, wird in der Fortsetzung eine zentrale Rolle spielen. Die Dreharbeiten zu "Wicked: For Good" sind abgeschlossen, der Film soll im November 2025 in die Kinos kommen.

Der zweite Teil soll nicht nur emotional tiefgehender sein, sondern auch neue musikalische Höhepunkte bieten. Cynthia erklärte, dass es eine weitere Originalkomposition geben wird, die primär von Ariana Grande (31) als Glinda vorgetragen wird. Die Elphaba-Darstellerin erzählte weiter: "Wir tauchen tiefer in die Konsequenzen der Entscheidungen der Charaktere ein. Die Geschichte ist reichhaltiger, und es steht mehr auf dem Spiel. Es ist nicht nur eine Fortsetzung, es ist eine Transformation.“ Besonders freue sie sich darüber, dass der zweite Film die Freundschaft zwischen Elphaba und Glinda weiter ausarbeite und den Zuschauern einen tieferen Einblick in die komplexen Dynamiken von Freundschaft gebe. Der Regisseur Jon M. Chu (45) erklärte dazu, dass der zweite Teil eine Mischung aus Dunkelheit und Leichtigkeit bieten wird.

Sowohl Cynthia als auch Ariana wurden für ihre Leistungen im ersten Teil von "Wicked" für einen Golden Globe nominiert – als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Darstellung der Hexe Elphaba und als "Beste Nebendarstellerin" für die Rolle der Glinda. Der Film ist außerdem in den Kategorien "Bester Film – Komödie/Musical" und "Kinematografie und Kassenleistung" nominiert. Die Golden Globes werden wieder am 5. Januar in Los Angeles vergeben.

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Hauptdarstellerinnen in "Wicked"

Getty Images Cynthia Erivo bei der "Wicked"-Premiere in Los Angeles, November 2024

