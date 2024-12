Nader Jindaoui sorgt für Polizeieinsatz nach Massenandrang

Nader Jindaoui (28) sorgte am Samstag mit einer Werbeaktion für ein turbulentes Szenario in Berlin. Der Ex Kicker des Hertha BSC hatte seine rund zwei Millionen Follower dazu aufgerufen, in das Waffelgeschäft "Wonder Waffel" in der Grüntaler Straße zu kommen, um dort seine eigens kreierte "Jindaoui-Bowl" zu probieren. Besonders verlockend: 300 Portionen seiner Bowl wurden kostenlos verteilt. Der Andrang war riesig – laut Bild stürmten etwa 2.000 Fans den Laden. Dies führte dazu, dass die Polizei eingreifen und die Situation beruhigen musste.

Im Gedränge kam es zu mehreren Verletzungen. Besonders betroffen war laut der Zeitung ein zehnjähriges Mädchen, das mit Schmerzen ins Krankenhaus gebracht wurde. Auch vier weitere Minderjährige klagten über Kreislaufprobleme und Atemnot. Obwohl Sicherheitskräfte und Absperrungen vor Ort waren, konnte die Polizei den Ansturm nicht kontrollieren. Am Ende musste die Veranstaltung aufgelöst werden, um weitere Gefährdungen der Menschenmenge zu vermeiden. Nader nahm anschließend Stellung zu den Vorfällen und zeigte Verständnis für das Eingreifen der Polizei. Er bezeichnete die Ereignisse als Ausnahmezustand und entschuldigte sich bei seinen Fans.

Der Ex-Sportler, der früher für Hertha BSC spielte, hat sich in den letzten Jahren mit seinem Content eine treue Fangemeinde aufgebaut. Zusammen mit seiner Frau Louisa (25), die ebenfalls als Influencerin aktiv ist, gibt er regelmäßig Einblicke in sein Leben. Seine Liebe zu besonderen Food-Kreationen teilt er dabei gerne mit seinen Fans – so auch seine Begeisterung für die "Jindaoui-Bowl". Auch der Familienalltag als Papa von zwei Kindern kommt dabei nicht zu kurz.

AEDT / ActionPress Louisa und Nader Jindaoui im September 2024

Instagram / naderjindaoui Louisa und Nader Jindaoui, Influencer, mit ihren Kindern

