Robert Pattinson kehrt für die "Batman"-Fortsetzung zurück

Robert Pattinson (38) kehrt als Dunkler Ritter zurück! Der Schauspieler, bekannt aus der Twilight-Saga, wird erneut die Fledermausmaske tragen und in die Rolle des Bruce Wayne in "The Batman Part II" schlüpfen. Das bestätigte Warner Bros. bei der CinemaCon 2022, nur wenige Wochen nach dem Erfolg des ersten Teils. Der mit Spannung erwartete Nachfolger von "The Batman" aus dem Jahr 2022 soll nun endlich am 6. Oktober 2026 in den Kinos erscheinen. Regie führt wieder Matt Reeves (58), der auch diesmal Gotham City als düsteren Schauplatz voller Intrigen und Konflikte inszenieren will.

Matt verriet kürzlich gegenüber Forbes, dass das Bild von Gotham auch im zweiten Teil eine zentrale Rolle spielen wird. "Es wird viel mehr Menschen im Streit geben, viel mehr Spaltung in der Stadt", erklärte er. "Es wird viel mehr so wie unsere Welt heute, mit viel Unruhe, weil die Menschen in ihren Lagern sind und nicht miteinander kommunizieren." Gotham wird also weiterhin als Symbol für Chaos, Konflikte und gesellschaftliche Spannungen stehen – Themen, die den Regisseur besonders faszinieren. Auch zur Handlung und möglichen Bösewichten gibt es zahlreiche Spekulationen. In einem Interview mit Vanity Fair äußerte Robert den Wunsch, dass der "Court of Owls", ein geheimer Bund mächtiger Eliten, im nächsten Film eine Rolle spielen könnte. Matt wiederum zeigte Interesse an Mr. Freeze als Bösewicht – allerdings in einer "geerdeten" Version, die besser zum Stil des Filmemachers passt.

Für Robert bedeutet die Rückkehr zu einer großen Filmreihe mehr als nur Erfolg an den Kinokassen. Nach seiner Auszeit von Franchises nach der Twilight-Serie suchte er bewusst nach einer Rolle, die ihn herausfordert und ihm Spaß macht. "Es war eine großartige Erfahrung, diesen Charakter zu spielen", schwärmte er im Vorfeld des ersten Films und offenbarte, dass er sogar über eine Batman-Trilogie nachgedacht habe. Seine Begeisterung für die Rolle und die von Kritikern gelobte Darbietung zeigen, dass er sich im Blockbuster-Universum wohlfühlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Reeves im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Anzeige Anzeige

Anzeige