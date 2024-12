Nach "Batman": Robert Pattinson deutet sein Hollywood-Aus an

Robert Pattinson (38) verkörpert derzeit die Titelfigur in der gefeierten "Batman"-Reihe. Im Jahr 2026 soll "The Batman Part II" kommen – wofür der 38-Jährige erneut in die berühmte Rolle schlüpfen wird. Robert deutet nun jedoch an, dass sein Karriereende mit dem Finale von "Batman" zusammenfallen könnte. Der genaue Zeitpunkt dafür ist ungewiss, da die Produktion des kommenden Teils bereits auf sich warten lässt. In einem aktuellen Interview mit der New York Times offenbart Robert jetzt augenzwinkernd und auf die langsame Produktionsgeschwindigkeit anspielend: "Ich könnte mich endgültig zurückziehen, wenn die Filmreihe endet."

Natürlich liegt seine Rente derzeit noch in ferner Zukunft, und die gemachte Aussage ist anscheinend lediglich ein Seitenhieb. Nichtsdestotrotz ist der Brite überrascht, dass er noch so gut im Geschäft ist. Ehrlich verrät er: "Ich kann nicht glauben, dass [meine Karriere] immer noch läuft." Der Schauspieler, der sich vor allem durch die berühmte Twilight-Reihe global einen Namen machte, betont sein Erstaunen mehrfach. So hätte Robert wohl nach seinem ersten Job in der Branche nie gedacht, dass er damit bis heute erfolgreich sein würde.

Tatsächlich zählt der 38-Jährige momentan zu den gefragten Filmstars in Hollywood. So konnte er sich neben der Hauptrolle in der Superhelden-Reihe bereits einen weiteren Mega-Deal sichern! Robert wird mit Star-Regisseur Christopher Nolan (54) an dessen kommenden Projekt arbeiten. Dem Bericht des Hollywood Reporters zufolge plant Christopher derzeit einen streng geheimen Spielfilm mit einem hochkarätigen Cast, der neben Robert auch Größen wie Zendaya (28) und Tom Holland (28) an Bord hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Robert Pattinson

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Nolan

Anzeige Anzeige