Schock für "Alles was zählt"-Fans: Eishalle steht in Flammen

Die beliebte RTL-Serie Alles was zählt verabschiedet sich zum Jahreswechsel mit einem dramatischen Knall: Das bekannte Steinkamp-Eissportzentrum, einer der zentralen Schauplätze der Sendung, wird komplett zerstört. In der Episode, die am Montag ausgestrahlt wird, sieht man Jennifer Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen, 43), wie sie wortlos durch die Halle streift, während die anderen den Silvesterabend feiern. Doch statt festlicher Stimmung endet die Nacht in einem Inferno – Jenny setzt das von Fans geliebte Sportzentrum vorsätzlich in Brand. Die Schauspielerin verriet gegenüber Bild mehr zu den Beweggründen: "So viel kann ich sagen: aus Rache!"

Der Auslöser für diesen drastischen Schritt ist ein schwerer persönlicher Verrat. Ihr Serien-Ehemann Justus Albrecht, gespielt von Matthias Brüggenolte, hat Jennifer mit ihrer früheren Schülerin Charlie (Shaolyn Fernandez) betrogen. Dieser Verrat schürt Jennifers Verzweiflung und bewegt sie zu dieser dramatischen Tat. Die Szenen selbst waren eine Herausforderung. "Alle waren hoch konzentriert, alles war super abgesichert und ich durfte fackeln", erklärte Kaja begeistert im Interview über den Dreh. Laut ihr werde der Brand für die Serie nicht nur visuell ein Höhepunkt, sondern markiert auch einen inhaltlichen Wendepunkt: "Für das Steinkamp-Zentrum beginnt mit der Zerstörung der Eishalle eine neue Ära."

In der Welt von "Alles was zählt" bedeutet das Feuer nicht nur das Ende eines Ortes, sondern auch einen Neuanfang – sowohl für die Handlung als auch für die Charaktere. Die 43-Jährige sprach von emotionalen Umwälzungen: Liebe, Hass, Hoffnung und Trauer sollen die Geschichte künftig noch stärker prägen. Für Fans ist das Eissportzentrum ein vertrauter Ort, der viele der ikonischen Momente der Serie beherbergte. Doch die neue Ausrichtung verspricht frische Dynamik und komplexe Beziehungen, die die Zuschauer in Atem halten sollen – wohl ein typischer Neustart für eine langlebige Serie wie diese.

RTL / Julia Feldhagen Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen Matthias Brüggenolte, Schauspieler

