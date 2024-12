Neuer Schauplatz: Kaja drehte "Alles was zählt" auf Mallorca

Die Fans von Alles was zählt können auf die Serien-Eventwoche 2025 gespannt sein, bei der wieder ein großes Special ansteht: Für eine aufregende Storyline durfte Kaja Schmidt-Tychsen (43) nämlich in den vergangenen zwei Wochen auf einer spanischen Insel arbeiten. "Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf diesen Mallorca-Dreh", schwärmt die Darstellerin von Jenny Steinkamp im RTL-Interview. Als sie von der Reise ihrer Figur erfuhr, habe sie ihr Glück kaum fassen können: "Ich dachte, wir drehen das vor einem Greenscreen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir wirklich nach Mallorca fliegen."

Ob Kajas Serienrolle dauerhaft ihr Leben in Essen aufgeben wird, um ihr Glück auf den Balearen zu suchen, werden die Zuschauer erst im Februar 2025 erfahren. So oder so verspricht die Handlung dramatisch zu werden. In einer Pressemitteilung erklärt der Sender, dass "Jenny mit sich selbst, ihrer Vergangenheit und ihren inneren Dämonen ringt". Außerdem wird Ingo Zadek, gespielt von André Dietz (49), eine wichtige Rolle auf der Selbstfindungsreise der Krankenhausleiterin spielen – möglicherweise zieht es den Eishockeytrainer auch in den Süden.

Manche Fans befürchten, dass der besondere Dreh auf einen möglichen Ausstieg der Schauspielerin hindeuten könnte. Das wäre besonders schade, denn Kaja war erst im Herbst des vergangenen Jahres zu der Soap zurückgekehrt. Nachdem sie sich mehrere Monate zurückgezogen hatte, um sich voll und ganz auf ihre Familie zu konzentrieren, berichtete sie gegenüber dem Privatsender: "Auch wenn ich die freie Zeit extrem genossen habe – ich freue mich total auf all die coolen Leute, mit denen ich bei AWZ zusammenarbeiten darf! Das ist schon ein besonders guter und liebevoller Verein!"

