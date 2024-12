Start der "The Batman"-Fortsetzung wurde auf 2027 verschoben

Warner Bros. hat mehrere Änderungen beim Veröffentlichungskalender für die kommenden Jahre angekündigt. Die wohl auffälligste Anpassung betrifft die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung von Matt Reeves (58)' Erfolgshit "The Batman". Der zweite Teil, der erneut eine düstere Geschichte rund um Gotham City und seinen maskierten Helden erzählen soll, wird nicht wie ursprünglich geplant im Oktober 2026 erscheinen. Stattdessen wurde der Starttermin um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben: auf den 1. Oktober 2027. Grund für die Verzögerung ist der aufwändige Produktionsprozess, der erst im Spätsommer beginnen soll. Die vielen visuellen Effekte, die den Film prägen, machen den späteren Start laut Deadline notwendig.

Der freigewordene Platz im Oktober 2026 wird nun vom neuen, noch unbenannten Film des Oscar-prämierten Regisseurs Alejandro González Iñárritu belegt, in dem Hollywood-Star Tom Cruise (62) mitspielt. Auch bei zwei weiteren kommenden Warner-Produktionen gab es Änderungen: So tauschten der Science-Fiction-Film "Mickey 17" und das Thriller-Projekt "Sinners" ihre Veröffentlichungsdaten. "Mickey 17", ein Werk von "Parasite"-Regisseur Bong Joon-ho, wird nun bereits am 7. März 2026 im Kino zu sehen sein. "Sinners" hingegen wurde auf den 18. April desselben Jahres verschoben. Fans konnten bereits bei einer exklusiven Vorführung in New York einen ersten Trailer zu "Sinners" entdecken.

Die Begeisterung für Matt Reeves' ersten "The Batman"-Film war enorm. Der Kinohit, der 2022 veröffentlicht wurde und mit Robert Pattinson (38) in der Hauptrolle punkten konnte, spielte weltweit etwa über 740 Millionen Euro ein. Der Film markierte einen Wendepunkt für Warner Bros.: Es war die erste große Kinoveröffentlichung des Studios nach der Pandemie und festigte Matts Platz als einer der Top-Regisseure in Hollywood. Robert kehrt auch für den zweiten Teil als Batman zurück. Neben der Fortsetzung inspirierte der Film zudem die HBO-Serie "The Penguin", die sich großer Beliebtheit erfreut. Mit der Verschiebung auf 2027 bleibt den Fans nun mehr Zeit, sich auf den nächsten Einblick in Matts düstere Batman-Welt zu freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Reeves im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Anzeige Anzeige