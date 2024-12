Verlustangst: Prinz William erinnerte sich an seine Mutter

Prinz William (42) hat in den vergangenen Monaten viele schlaflose Nächte erlebt. Wie ein Insider laut dem OK! Magazine verriet, betete der Prinz von Wales immer wieder dafür, dass seine drei Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) nicht das Gleiche durchleben müssen wie er selbst. Der Verlust seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36), die 1997 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam, habe ihn zutiefst geprägt. Besonders die Krankheit seiner Frau Prinzessin Kate (42), bei der Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert worden war, habe William enorm zugesetzt, berichtete die Quelle weiter.

Kate selbst bestätigte erst vor wenigen Wochen in einem Video auf Instagram, dass sie nach einer intensiven Behandlung inzwischen in Remission sei und erleichtert aufatmen könne. In der Botschaft beschrieb sie die vergangenen neun Monate als "unglaublich herausfordernd" für ihre Familie. Neben der Unberechenbarkeit der Krankheit habe die Erfahrung sie aber auch mit Dankbarkeit erfüllt: "Diese Zeit hat William und mich daran erinnert, die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben zu schätzen – geliebt zu werden und zu lieben." Während Kate ihre Genesung als Priorität setzt, zeigte sich die Familie zuletzt optimistisch, wie ein weiterer Informant betonte: "Die Würde und Stärke, mit der sie die schwierigen Monate gemeistert haben, sind bewundernswert."

William äußerte sich öffentlich nicht oft zu der Belastung, die die Krankheit seiner Frau mit sich brachte. Insidern zufolge half ihm jedoch die Weisheit seiner verstorbenen Großmutter, Königin Elizabeth II. (✝96), durch die schwierigen Zeiten. Sie habe ihm beigebracht, selbst in den dunkelsten Momenten nach außen hin stark zu wirken. In Interviews hatte William wiederholt hervorgehoben, wie nahe er sich seiner Großmutter fühlte. Zudem sei die Verbindung zu seiner Mutter Diana in diesen Momenten besonders spürbar gewesen. Der einstige Junge, der um seine Mutter trauerte, ist längst selbst Vater, der alles daran setzt, für seine Familie auch in schwierigen Zeiten stark zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024

Anzeige Anzeige